KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden
Foto: © photonews
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KAA Gent was vanavond meer dan waarschijnlijk aanwezig in Göteborg. Dat om een belangrijk duel in de gaten te houden met oog op hun persoonlijke toekomst. Mogelijk hebben ze zich ook enigszins verslikt in hun koffie, want Levadia Tallinn pakte uit met een stunt aldaar.

KAA Gent weet sinds maandag welke tegenstanders het mogelijk treft als het de tweede voorronde van de Conference League overleeft. De Buffalo's werden bij de loting gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen het Zweedse IFK Göteborg en het Estse Levadia Tallinn.

Levadia Tallinn pakt uit met grote verrassing op bezoek bij IFK Göteborg

Beide ploegen werken hun onderlinge confrontaties af op dezelfde speeldagen als Gent in actie komt in de tweede voorronde. Pas daarna is dus duidelijk welke club eventueel de volgende Europese tegenstander wordt. Als Gent zich kwalificeert, speelt het de heenwedstrijd van de derde voorronde op donderdag 6 augustus op verplaatsing. De terugmatch volgt op 13 augustus in de Planet Group Arena.

Ondertussen is de heenwedstrijd tussen IFK Göteborg en Levadia Tallin achter de rug en die leverde een verrassing op, want de ploeg uit Estland wist te winnen op bezoek bij de Zweden. Een resultaat dat men vooraf niet had verwacht.

Wat mogen we verwachten van Levadia Tallinn of Göteborg als KAA Gent de volgende ronde haalt in Conference League?

Wendell scoorde twee keer namens de mannen uit de hoofdstad van Estland. De 22-jarige Braziliaan lijkt op die manier al een man waar ze zullen moeten voor opletten bij een eventuele derde ronde, al is er natuurlijk nog een terugwedstrijd volgende week.


Die is door een late owngoal van de Esten nog vrij spannend, want de match eindigde op 1-2. Dat Erlingmark in de blessuretijd nog een rode kaart pakte namens de Zweden is dan weer wel een goed nieuwtje voor de Esten met oog op volgende week. En ook dan zullen de Buffalo's in Estland kijken naar de wedstrijd durven we vermoeden.

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