Werd Anderlecht benadeeld tegen Hammarby? "Er was helemaal niets aan de hand"

Anderlecht hield donderdagavond een gelijkspel over aan de heenwedstrijd tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. Toch overheerst vooral de discussie over de rode kaart van Nathan Saliba, die volgens Gilles De Bilde onterecht zwaar werd bestraft.

Anderlecht nam het donderdagavond op tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. De wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel, al kwam paaars-wit ook niet zonder kleerscheuren uit de strijd.

Zo zal Nathan Saliba de terugwedstrijd al zeker missen. De Canadees pakte namelijk rood na twee gele kaarten. En het moet gezegd worden: de beslissing om Saliba van het veld te sturen, was op zijn minst opvallend te noemen.

Discussie rond rode kaart voor Saliba

De middenvelder ging met heel wat intensiteit richting zijn man en zette zich, maar leek niets te raken. De Hammarby-speler ging gretig neer zonder dat er contact leek te zijn, waarna Saliba zijn tweede gele kaart moest slikken.

Exclusion de Nathan Saliba ! Il prend un 2e carton jaune sur cette faute. Mérité ? 🤔 #HAMAND #RTLsports pic.twitter.com/yuADPtH7Rd — RTL sports (@RTLsportsbe) July 23, 2026

De uitsluiting van Saliba werd zo één van de meest besproken momenten van de avond. Volgens Gilles De Bilde ging de scheidsrechter daarbij te streng te werk. De voormalige Rode Duivel zag dat Saliba wel te laat kwam in zijn ingreep, maar volgens hem was er onvoldoende contact om een tweede gele kaart te rechtvaardigen.



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"Ja, Saliba komt te laat. Maar hij raakt geen tegenstander. Er is eigenlijk helemaal niets aan de hand. De tegenstander kan zijn actie gewoon verderzetten, maar verkiest ervoor om te vallen en Saliba een tweede gele kaart aan te smeren", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Volgens De Bilde bleef de impact van die uitsluiting bovendien niet beperkt tot het missen van Saliba voor de terugwedstrijd. Volgens de analist had Anderlecht ook tijdens de wedstrijd zelf last van de numerieke minderheid. Bij de tegentreffer miste paars-wit volgens hem net die extra speler op een cruciale plek.

"En die rode kaart is bepalend, want bij de tegentreffer komen ze een mannetje te kort. Saliba had aan de rand van de zestien kunnen staan om de bal weg te werken", besluit hij.