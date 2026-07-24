'Anderlecht wil Cercle aftroeven en transferrecord breken'

Anderlecht heeft een nieuw offensief talent op het oog en daarvoor wil het duidelijk ver gaan. Alieu Njie moet de nieuwe speler worden van paars-wit en daarvoor zou Anderlecht verschillende miljoenen op tafel willen leggen. Het transferrecord ligt ook nog steeds op tafel.

Cercle Brugge had in maart al zijn oog laten vallen op de snelle aanvaller. De Bruggelingen wilden zelfs concurrentie van clubs uit de Premier League aftroeven om de Zweedse jeugdinternational binnen te halen, maar dat lukte tot dusver niet. En dus kwamen er ook meteen heel wat kapers op de kust.

AS Monaco, Genoa, AZ Alkmaar, Lecce, ... Het zijn maar een paar van de ploegen die er hem graag willen bij hebben. En dus sinds een tijdje ook RSC Anderlecht, dat hem er heel graag bij wil hebben en daar ver wil voor gaan. Ook RSC Anderlecht mag daar bij gerekend worden.

RSC Anderlecht gaat steeds verder voor gewilde aanvaller Alieu Njie

Volgens transfermarkt staat de huidige waarde van Njie op 3 miljoen euro. Torino nam de winger over vanuit de jeugdopleiding van het Zweedse Forssa BK. Zijn contract bij Torino loopt nog tot de zomer van 2029, met een optie voor een extra jaar.

De Italiaanse pers meldde al twee eerdere Anderlecht-biedingen voor Njie: eerst 7 miljoen euro, daarna 9 miljoen. Het eerste bod werd door Torino afgewezen en ook over het tweede is er nog geen vergelijk gevonden, zo blijkt.





Torino wil Alieu Njie niet (zomaar) laten gaan

En dus zou paars-wit volgens Italiaanse bronnen nog een beetje verder willen gaan en mogelijk zelfs tien miljoen euro of meer op tafel willen leggen. Daarmee zouden ze ook meteen het transferrecord van Stanciu & co kunnen breken.

Volgens Tuttosport en de Italiaanse journalist Nicolo Schira heeft RSCA zijn bod opgetrokken tot 10 miljoen euro, met daarbovenop 10% bij een toekomstige doorverkoop. Probleem? Volgens Schira is Torino-voorzitter Urbano Cairo niet van plan zijn flankaanvaller te verkopen. De toekomst zal het uitwijzen.