Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit
Foto: © photonews
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Hammarby-trainer Henrik Rydström blikte op zijn persconferentie vooruit naar het duel met Anderlecht. De Zweedse coach hoopt dat zijn ploeg tegen paars-wit met een aanvallende en overtuigende instelling voor de dag komt.

Het staat vast: Anderlecht is donderdagavond… de underdog tegen Hammarby. De reden daarvoor is duidelijk: de Zweedse ploeg verkeert in bloedvorm in de competitie, terwijl paars-wit pas binnen enkele weken aan de nationale competitie begint. Ook het uitblijven van grote transfers zorgt niet meteen voor veel optimisme bij de Brusselaars.

Toch is Hammarby-coach Henrik Rydström – de Zweedse trainer die bekendstaat om zijn eigenzinnige aanpak – op zijn hoede voor Anderlecht. "Ploegen die Europees spelen, beschikken over individueel talent, snelheid en een bepaalde vorm van strijdlust."

"We hebben daarover gesproken en ons daarop voorbereid. Het gaat om een heen- en terugwedstrijd, dat is anders dan een competitie. Het belangrijkste is dat we de interesse levend houden en de juiste omstandigheden creëren voor de terugwedstrijd”, verklaarde Rydström op zijn persconferentie.

"In 2024 speelden we tegen PAOK en Malmö en eindigden we thuis op 2-2. Op dat moment was de teleurstelling groot, maar daarna slaagden we erin om buitenshuis te winnen. Dat is uiteindelijk de essentie: de juiste omstandigheden creëren", voegde hij eraan toe.

Hammarby wil aanvallend voor de dag komen

Naast Rydström zat ook Hammarby-aanvoerder Nahir Besara op de persconferentie. Hij benadrukte dat zijn ploeg met een aanvallende instelling aan de wedstrijd wil beginnen. Daarbij trok hij de vergelijking met het duel tegen Charleroi van afgelopen zomer.

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"Je voelt het verschil met een competitiewedstrijd. Charleroi kwam hier toen met een bepaalde voorzichtigheid, probeerde ons uit onze wedstrijd te halen en ging uiteindelijk met een gelijkspel naar huis", blikte Besara terug.

"Je moet geduldig blijven. Als we beginnen te denken dat we tegen een grote ploeg spelen, kan er twijfel ontstaan bij de spelers. We spelen nu thuis en ongeacht de tegenstander blijven we altijd trouw aan onze manier van spelen", voegde de kapitein eraan toe.

Rydström bevestigde dat hij Anderlecht grondig heeft geanalyseerd, maar benadrukte vooral dat zijn eigen ploeg trouw moet blijven aan de eigen principes. "Ze zijn goed, dat is duidelijk. Ze hebben drie oefenwedstrijden gespeeld die wij hebben geanalyseerd en we hebben een goed beeld van hun organisatie. De vraag is vooral hoe ze deze wedstrijd zullen benaderen. Het draait om de juiste balans. We proberen onze tegenstanders altijd nauwgezet te volgen", aldus de coach van Hammarby.

"Tegelijk is het essentieel dat we het veld opstappen met vertrouwen in wat we doen. Dat moeten we zeker thuis tonen, voor onze supporters. Hun steun zal cruciaal zijn om druk te kunnen zetten", besluit hij.

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