Christos Tzolis spreekt voor het eerst als Arsenal-speler: dit heeft hij te zeggen

Christos Tzolis heeft zijn eerste woorden als speler van Arsenal gegeven. De Griekse aanvaller maakte deze zomer de overstap van Club Brugge naar de Engelse topclub, die maar liefst 40 miljoen euro op tafel legde. Daarmee werd hij de duurste uitgaande transfer ooit uit de Jupiler Pro League.

De 24-jarige winger kende een bijzonder sterke periode bij Club Brugge. Blauw-zwart haalde hem in de zomer van 2024 weg bij Fortuna Düsseldorf voor ongeveer 6,5 miljoen euro en zag die investering snel renderen. In 108 wedstrijden voor Club was Tzolis goed voor 43 doelpunten en 45 assists.

Zijn prestaties bleven ook in Engeland niet onopgemerkt. Tzolis werd twee seizoenen op rij verkozen tot Speler van het Jaar in België en hielp Club Brugge aan de Belgische beker en de landstitel. Nu wacht een nieuw hoofdstuk in de Premier League, waar hij opnieuw wil bewijzen dat hij het verschil kan maken.

Bij zijn eerste interview als Arsenal-speler gaf Tzolis toe dat de transfer nog niet helemaal tot hem is doorgedrongen. "Ik denk dat ik wat tijd nodig heb om het te beseffen", vertelde hij. "Het is geweldig om bij zo'n grote club te tekenen, de kampioen van Engeland. Ik ben heel trots dat ik volgend seizoen deel mag uitmaken van dit team", vertelde hij op de clubwebsite.

De Griek onthulde dat hij al enthousiast was toen zijn entourage voor het eerst met de mogelijkheid kwam. "Toen mijn makelaar zei dat het misschien een optie was, was ik meteen enthousiast. Daarna werd het steeds serieuzer en nu ben ik hier."

Ook met coach Mikel Arteta had Tzolis al een uitgebreid gesprek. "Het duurde ongeveer een uur. We hebben over alles gesproken: de club, mezelf, zijn plannen, het team. Het waren alleen maar positieve dingen."



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Klaar voor Premier League

Tzolis keert terug naar de Premier League na een eerdere passage bij Norwich City. Hij speelde daar als 19-jarige, maar zegt dat hij nu veel beter gewapend is voor het Engelse voetbal.

"Ik ken het niveau van de Premier League min of meer. Ik weet dat het de beste competitie ter wereld is. Natuurlijk is het anders wanneer je voor Norwich of Arsenal speelt. Bij Arsenal zal je als speler vaker de bal hebben en meer aanvallen."

De aanvaller speelde vorig seizoen ook op het hoogste Europese niveau. Met Club Brugge kwam hij dertien keer in actie in de Champions League. Hij trof onder meer Arsenal zelf, Bayern München en Atlético Madrid.

Vooral de confrontatie met zijn nieuwe club maakte indruk. "Arsenal was de moeilijkste ploeg waartegen ik tot nu toe gespeeld heb. We hebben tegen andere grote teams gespeeld, maar tegen Arsenal hadden we de meeste moeite om duidelijke kansen te creëren. Ze waren ook heel efficiënt en scoorden drie geweldige doelpunten."

Nieuwe aanvallende kracht

Bij Arsenal moet Tzolis extra concurrentie brengen in de aanval. De Griek speelde bij Club Brugge vooral vanaf links, maar kan op meerdere posities voorin uit de voeten. "Ik ben een directe speler. Ik ga voor doelpunten of assists. Dat is mijn manier van denken als aanvaller en als winger. Ik ben altijd hongerig om te scoren of de laatste pass te geven."

Tegelijk benadrukt hij dat hij ook bereid is om zonder bal te werken. "Ik werk hard voor het team, ook op defensief vlak." Zijn eerste doel bij Arsenal is duidelijk: prijzen pakken. "Mijn doelstellingen zijn natuurlijk titels winnen. Voor iedereen in deze club moet dat het doel zijn. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk wedstrijden spelen."

Tzolis heeft zijn voorbereiding alvast serieus aangepakt. "Ik heb 27 dagen vakantie gehad, maar ik heb ook gewerkt om klaar te zijn. Ik hoorde de geruchten en wist dat ik fit moest blijven. Daarna heb ik nog twee weken voorbereiding gedaan met Club Brugge."

Nu wacht vooral het moment waarop hij voor het eerst het shirt van Arsenal aantrekt in het Emirates Stadium. "Ik ben enorm trots dat ik deel uitmaak van dit geweldige team. Ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten en mijn eerste doelpunt in het Emirates te maken."