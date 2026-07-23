WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 11 reacties
WK-rel rond Balogun krijgt nieuw hoofdstuk: officiële klacht bij FIFA
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Het WK is voorbij, maar de zaak rond Folarin Balogun is dat nog niet. De Amerikaanse aanvaller mocht in de achtste finales tegen België spelen ondanks een rode kaart die hij in de vorige wedstrijd tegen Bosnië had gekregen. Nu is de spits onderwerp van een klacht van… de Noorse voetbalbond.

Hoewel het WK 2026 op het veld best spectaculair was (met uitzondering van de finale), bleef het tornooi ook niet gespaard van controverse. Eén van de meest opvallende dossiers was de zaak rond Folarin Balogun.

De Amerikaanse aanvaller mocht in de achtste finales tegen België aantreden, ondanks zijn rode kaart in de vorige ronde tegen Bosnië. Dat gebeurde na een opmerkelijke tussenkomst van president Donald Trump.

De zaak blijft ook na het einde van het WK nog voor discussie zorgen, ondanks het feit dat Balogun weinig impact had in de wedstrijd die de Rode Duivels overtuigend wonnen.

Noorwegen dient klacht in bij FIFA

De Noorse voetbalbond heeft nu beslist om een klacht in te dienen bij de FIFA. Dat bevestigde voorzitter Lise Klaveness in een interview met de Britse krant The Times. "Wie zo'n regel overtreedt, begeeft zich op gevaarlijk terrein en brengt de hele sport in gevaar", verklaarde Klaveness.

Tijdens het tornooi had ook de Noorse bondscoach Ståle Solbakken al zijn steun uitgesproken voor België. Hij maakte zich vooral zorgen over de manier waarop de situatie werd aangepakt.

"FIFA heeft een grote fout gemaakt en een zeer slechte beslissing genomen. Balogun kreeg een rode kaart en de VAR bevestigde dat het rood was. Hij werd uitgesloten en geschorst voor één wedstrijd", zei Solbakken nadat Noorwegen Brazilië had verslagen en zich had geplaatst voor de kwartfinales.

"Dit is een zeer, zeer, zeer, zeer, zeer slechte beslissing. Dit is niet goed voor de sport", ging de voormalige coach van FC Kopenhagen verder. Solbakken wees ook op de gevolgen als de Verenigde Staten België zouden uitschakelen.

"Als de Amerikanen België verslaan, hebben ze altijd dat kleine extraatje. En als hij (Balogun) scoort of een goede wedstrijd speelt, zal België woedend zijn. Als ze winnen, zal het altijd ergens op de achtergrond blijven spelen."

Volgens de Noor kan de beslissing bovendien een gevaarlijk precedent scheppen. "Wat gebeurt er bij de volgende rode kaart? Zullen er dan ook oproepen komen om die kaart ongedaan te maken?"

Met de klacht bij FIFA geeft Noorwegen nu officieel gevolg aan de steun die Solbakken eerder al uitsprak voor de Rode Duivels.

11 reacties
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