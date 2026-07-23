Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe wending rond Hugo Broos na geruchten over contractverlenging
Foto: © photonews
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Hugo Broos heeft het einde van zijn trainerscarrière nog niet officieel aangekondigd, maar tenzij er nog een grote verrassing komt, lijkt de Belg na zijn eerste WK als bondscoach wel degelijk te stoppen.

Het was één van de mooie verhalen van dit WK 2026: veertig jaar nadat hij met België de halve finales bereikte, keerde Hugo Broos terug naar Mexico. Deze keer niet als speler, maar als bondscoach van Zuid-Afrika. De 74-jarige Belg slaagde erin om met de Bafana Bafana de groepsfase te overleven en liet gastland Canada serieus twijfelen in de 1/8ste finales.

Uiteindelijk moest Zuid-Afrika het tornooi verlaten. Het zou wel eens de laatste wedstrijd uit de trainerscarrière van Broos kunnen zijn geweest. De Belg liet de deur nog op een kier en wilde eerst nadenken, maar had voor het WK al aangegeven dat hij waarschijnlijk na het tornooi afscheid zou nemen.

Contractverlenging voor Broos? Bond ontkent

Sinds de uitschakeling, en ondanks het feit dat zijn spelers hem na de wedstrijd vierden alsof hij zou vertrekken, kwam er nog geen officiële bevestiging. De voorbije dagen doken daarom opnieuw geruchten op dat Broos toch een contractverlenging zou hebben getekend.

De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) besloot die berichten echter tegen te spreken. "De Zuid-Afrikaanse voetbalbond (SAFA) heeft met bezorgdheid kennisgenomen van de informatie en geruchten die door verschillende media werden verspreid."

"Daarin werd beweerd dat bondscoach Hugo Broos een voorstel zou hebben gekregen of een contractverlenging van één jaar zou hebben ondertekend. SAFA wil duidelijk stellen dat deze informatie vals, ongegrond en misleidend is", klinkt het in een officieel communiqué.

De bond lijkt dus voorlopig af te wachten. Het contract van Broos loopt nog tot 31 juli 2026. "SAFA heeft geen enkel contract ondertekend met een trainer voor de functie van bondscoach van de Bafana Bafana. Hugo Broos blijft onder contract bij SAFA tot eind juli 2026, overeenkomstig zijn huidige overeenkomst", klinkt het verder.

Opvolger wordt al genoemd

De manier waarop Zuid-Afrika met de situatie omgaat, valt op na een WK waarin de ploeg toch indruk maakte. Broos bracht de Bafana Bafana opnieuw naar een groot tornooi en zorgde voor een sterke prestatie op het wereldpodium.

Voor zijn mogelijke opvolging circuleren ondertussen al namen. Volgens geruchten die door Foot Mercato werden verspreid, zou Hervé Renard een kandidaat zijn. De Fransman kent het Afrikaanse voetbal goed en was tijdens het WK nog kort actief als interim-bondscoach van Tunesië.

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