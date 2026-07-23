Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft opnieuw een jonge aanvaller toegevoegd aan de plannen voor de toekomst. De Vereniging haalt de 19-jarige Ilian Temperman weg bij KV Kortrijk. De spits tekende een contract tot juni 2028, met de optie om daar nog een extra seizoen aan toe te voegen.

Temperman moet vooral bij Jong Cercle extra slagkracht brengen. De aanvaller doorliep zijn jeugdopleiding bij KV Kortrijk, waar hij ook enkele jaren actief was bij KSK Geluwe. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit in de U21 Pro League. Daar liet hij zich zien met zes doelpunten in vijftien wedstrijden.

Jong Cercle krijgt versterking

Die prestaties leverden hem eind vorig jaar zijn eerste profcontract op bij KV Kortrijk. Niet veel later volgde ook zijn debuut in het profvoetbal. Temperman mocht in de Challenger Pro League tegen RFC Luik invallen en maakte zo zijn eerste minuten op het tweede niveau.

Bij de Vereniging ziet men in hem vooral een speler die nog veel groeimarge heeft. Technisch directeur Luciano Murchio is alvast tevreden met de komst van de jonge aanvaller.

"We zijn heel blij om Ilian te mogen verwelkomen bij Cercle. Hij is een speler die meteen een toegevoegde waarde zal zijn bij Jong Cercle en tegelijk het potentieel heeft om verder door te groeien binnen onze werking", zegt hij op de website van Cercle.

Volgens Murchio past Temperman ook bij de manier van werken van de Vereniging. "Zijn polyvalentie op verschillende aanvallende posities, gecombineerd met zijn mentaliteit, zorgt ervoor dat hij perfect past binnen de Cercle-filosofie."





Opnieuw bouwen aan de toekomst

De komst van Temperman past binnen de strategie van Cercle Brugge om jonge spelers kansen te geven en verder te ontwikkelen. Dat was ook de basis waarop de Vereniging in het verleden successen boekte.

In het seizoen 2023/2024 beleefde Cercle nog een sterk jaar. De Vereniging eindigde toen vierde in de competitie en plaatste zich zo voor Europees voetbal. De voorbije seizoenen bleek het echter moeilijk om dat niveau opnieuw te halen.