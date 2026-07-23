Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Cercle Brugge heeft opnieuw een jonge aanvaller toegevoegd aan de plannen voor de toekomst. De Vereniging haalt de 19-jarige Ilian Temperman weg bij KV Kortrijk. De spits tekende een contract tot juni 2028, met de optie om daar nog een extra seizoen aan toe te voegen.

Temperman moet vooral bij Jong Cercle extra slagkracht brengen. De aanvaller doorliep zijn jeugdopleiding bij KV Kortrijk, waar hij ook enkele jaren actief was bij KSK Geluwe. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit in de U21 Pro League. Daar liet hij zich zien met zes doelpunten in vijftien wedstrijden.

Jong Cercle krijgt versterking

Die prestaties leverden hem eind vorig jaar zijn eerste profcontract op bij KV Kortrijk. Niet veel later volgde ook zijn debuut in het profvoetbal. Temperman mocht in de Challenger Pro League tegen RFC Luik invallen en maakte zo zijn eerste minuten op het tweede niveau.

Bij de Vereniging ziet men in hem vooral een speler die nog veel groeimarge heeft. Technisch directeur Luciano Murchio is alvast tevreden met de komst van de jonge aanvaller.

"We zijn heel blij om Ilian te mogen verwelkomen bij Cercle. Hij is een speler die meteen een toegevoegde waarde zal zijn bij Jong Cercle en tegelijk het potentieel heeft om verder door te groeien binnen onze werking", zegt hij op de website van Cercle.

Volgens Murchio past Temperman ook bij de manier van werken van de Vereniging. "Zijn polyvalentie op verschillende aanvallende posities, gecombineerd met zijn mentaliteit, zorgt ervoor dat hij perfect past binnen de Cercle-filosofie."

Opnieuw bouwen aan de toekomst

De komst van Temperman past binnen de strategie van Cercle Brugge om jonge spelers kansen te geven en verder te ontwikkelen. Dat was ook de basis waarop de Vereniging in het verleden successen boekte.

In het seizoen 2023/2024 beleefde Cercle nog een sterk jaar. De Vereniging eindigde toen vierde in de competitie en plaatste zich zo voor Europees voetbal. De voorbije seizoenen bleek het echter moeilijk om dat niveau opnieuw te halen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
KV Kortrijk

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Steuckers

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/07: Steuckers

10:30
Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

10:30
Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

Opvallend: Westerlo praat met Premier League-club over samenwerking die veel kan veranderen

10:00
OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

09:30
Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

09:00
Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

08:00
4
Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

Leandro Paredes doorbreekt de stilte na veelbesproken WK-finale

08:30
Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

Anderlecht is underdog in Zweden, maar Hammarby stuurt opvallende waarschuwing uit

07:20
Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

Wat Van Bommel kan veranderen bij Rode Duivels: Antwerp-verleden geeft duidelijke hints

06:30
KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

23:00
KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

21:50
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Bassette - soticek

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Bassette - soticek

21:20
Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan

Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan

22:20
4
OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

21:20
3
Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

20:50
2
Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

19:44
5
Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

20:20
1
Transferoorlog rond Onyedika: tweede club mengt zich met officieel bod

Transferoorlog rond Onyedika: tweede club mengt zich met officieel bod

19:38
10
Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

19:08
1
Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

19:00
Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

18:30
6
Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

18:00
2
"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

17:30
"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

17:00
3
Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

16:30
14
🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

15:49
18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

15:32
Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

15:00
10
Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

14:47
Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

14:30
2
Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

13:30
21
Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

13:40
Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

13:00
11
Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

12:30
3
Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

12:00
Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

11:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

.. .. over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' Pink Floyd Pink Floyd over Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels Pink Floyd Pink Floyd over Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach TRIKKE TRIKKE over Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken" Mijn-Terril Mijn-Terril over KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit TRIKKE TRIKKE over Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan Dirk1897 Dirk1897 over Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David Mr bacardi Mr bacardi over OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge kaapt jonge spits weg bij KV Kortrijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved