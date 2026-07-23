Beloftes gemaakt: 'Club Brugge wil meteen toeslaan bij Genk & co'

Club Brugge ziet Christos Tzolis vertrekken naar Arsenal. En er staan nog een aantal spelers dicht bij een vertrek. En dus zal er ook versterking moeten gaan komen. Te beginnen met een winger om het gat van Tzolis te dichten.

Nummer 1 op het verlanglijstje van Club Brugge: Noah Adedeji-Sternberg. De winger van KRC Genk staat al langer op het verlanglijstje en de interesse zal mogelijk alleen maar toenemen nu er een akkoord is gevonden over Christos Tzolis.

De Bruggelingen hebben geld genoeg om over de toonbank te gooien en dus is het nog maar de vraag in hoeverre KRC Genk het been stijf zal kunnen houden om Noah Adedeji-Sternberg toch nog aan boord te kunnen houden.

Club Brugge wil nog steeds shoppen bij KRC Genk

Ook AFC Ajax Amsterdam zou bereid zijn tot tien miljoen euro neer te tellen voor de speler. Zij willen op die manier Club Brugge beroven van een deal waar ze nadrukkelijk op aan het azen waren. Volgens Sky Sports is het laatste nog niet gezegd over de zaak.

De transfersoap tussen Club Brugge en KRC Genk is nog lang niet voorbij. De kern van de zaak is Noah Adedeji-Sternberg. Blauw-zwart wil hem wegplukken bij Genk, de Limburgers willen dat niet laten gebeuren en hadden de speler bovendien ook op het strafbankje gezet.

Club Brugge gaat Christos Tzolis vervangen

Daar lijkt de winger ondertussen wel opnieuw af te zijn, want hij mocht deze week meespelen in een oefenduel tegen AZ Alkmaar bij Genk. Hij speelde een uur mee van de wedstrijd van 120 minuten en dus lijkt het laatste woord nog niet gezegd.





Ivan Leko heeft ondertussen garanties gekregen van het bestuur van Club Brugge dat er de nodige versterkingen zullen bijkomen - nodig na het vertrek van Christos Tzolis uiteraard. Naast Noah Adedeji-Sternberg wordt daarvoor ook nog steeds werk gemaakt van Edmund Baidoo. Met hem zou er al een akkoord zijn met Salzburg, al is dat nog niet bevestigd. De komst van de ene zou ook de komst van de andere overigens niet (mogen) tegenhouden.