'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Anderlecht wil uitpakken met Tsjechische international'
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Volgens het Tsjechische medium inFotbal toont Anderlecht interesse in David Douděra. De 28-jarige rechtsachter van Slavia Praag staat open voor een buitenlands avontuur en zou een optie kunnen zijn voor paars-wit, dat nog altijd bezig is met het versterken van zijn selectie.

Anderlecht kende vorig seizoen opnieuw een teleurstellend jaar zonder prijzen en wil dat scenario deze keer vermijden. De Brusselaars haalden deze zomer al versterking met Lukas Ambros, Giulian Biancone en Léo Pétrot, maar de mercato is nog niet afgerond. Vooral op bepaalde posities wil de club nog extra kwaliteit toevoegen.

Donderdagavond wacht bovendien de eerste grote test van het nieuwe seizoen. Anderlecht begint dan aan zijn Europese campagne met de heenwedstrijd tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League. De timing is vroeg en de ploeg van coach Vítor Bruno is nog volop in opbouw.

Ervaren optie op rechts

Douděra zou in dat plaatje kunnen passen. De Tsjech is geen klassieke aanvallende flankspeler, maar speelt vooral op de rechterkant van het veld. Hij kan ook als rechtsachter uit de voeten en brengt met zijn ervaring een profiel dat Anderlecht momenteel kan gebruiken.

De international verzamelde al 18 caps voor Tsjechië en speelt sinds 2022 voor Slavia Praag. Die club haalde hem destijds weg bij Mlada Boleslav. Daarvoor kwam hij uit voor verschillende Tsjechische ploegen, waardoor hij zijn volledige carrière in eigen land doorbracht.

Bij Slavia groeide Douděra uit tot een vaste waarde. Afgelopen seizoen werd hij wel afgeremd door blessureproblemen en een schorsing van drie wedstrijden na een rode kaart. Wanneer hij beschikbaar was, begon hij bijna altijd in de basis.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3,5 miljoen euro en hij ligt nog tot juni 2028 vast bij Slavia. Een transfer zal dus niet zomaar geregeld zijn.

Voor Anderlecht is Douděra vooral interessant als ervaren kracht die meteen inzetbaar moet zijn. De club moet snel stappen zetten, want naast de Europese voorrondes wacht ook de start van de competitie. Veel tijd om de selectie nog volledig op punt te zetten is er dus niet.

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