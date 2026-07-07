Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute
Foto: © photonews
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De komende dagen moeten duidelijkheid brengen over de toekomst van Antwerp FC. De Antwerpse fans kwamen al met een boodschap voor een eventuele nieuwe eigenaar. Ook Cisse Severeyns heeft er zijn mening over. En het boegbeeld van de roodhemden benoemt de zaken héél duidelijk.

We schreven eerder al dat er momenteel nog twee scenario's op tafel liggen als het over de toekomst van Antwerp FC gaat. Enerzijds hoopt Paul Gheysens op buitenlands geld. Anderzijds staat een consortium met onder anderen Toby Alderweireld en Wouter Vandenhaute klaar om het roer over te nemen. 

De fans én harde kern van The Great Old kwamen ondertussen ook al met een statement op de proppen. Gheysens wordt dan wel bedankt voor bewezen diensten, maar de eigenaar wordt ook vriendelijk verzocht om er een punt achter te zetten. Ondertussen wordt ook een eventuele nieuwe eigenaar gewaarschuwd dat respect moét verdiend worden.

De fans van Antwerp FC hebben een héél duidelijke boodschap voor... Wouter Vandenhaute

Het lijkt een héél duidelijke boodschap aan het adres van Vandenhaute. De zakenman zwaaide tot voor enkele maanden de scepter bij RSC Anderlecht en werd daar eveneens door de fans naar de uitgang geduwd. Is het dan niet héél vreemd dat hij - Vandenhaute stak overigens nooit onder stoelen of banken dat zijn hart als van kleinsaf aan paars en wit kleurt - Antwerp moet komen redden? 

Puur zaken of emotie? Ook Cisse Severeyns stelt zich vragen

"Het is inderdaad een goede vraag hoe het te matchen valt dat een Anderlecht-supporter Antwerp gaat overnemen", benoemt Cisse Severeyns de zaken héél duidelijk bij Sporza. "Is dit voor Vandenhaute een puur zakelijke operatie of speelt er ook ergens emotie mee? Op die vraag is er nog geen antwoord. Het wordt sowieso afwachten."


Severeyns - uiteraard zelf een boegbeeld op De Bosuil - ziet dan weer wel een enorm groot voordeel dat Alderweireld aan de zijde van Vandenhaute staat. "En dat is goed meegenomen. Toby heeft de voorbije jaren duidelijk laten zien dat hij een hart van Antwerp heeft. Dat weten én voelen de supporters ook."

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