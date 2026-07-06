Er liggen nog twee scenario's op tafel: Antwerp FC gaat cruciale uren en dagen in

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Er liggen nog twee scenario's op tafel: Antwerp FC gaat cruciale uren en dagen in
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Paul Gheysens loopt op zijn laatste benen als eigenaar van Antwerp FC. Ondertussen is het aanmodderen in Deurne-Noord. Momenteel lijken er nog twee scenario's op tafel te liggen.

Paul Gheysens moest normaliter voor het einde van juni een schijf van tien miljoen euro terugbetalen aan Fasanara Capital. Volgens het papierwerk werd de Londense investeringsmaatschappij eigenaar van Antwerp FC indien de gelden niét tijdig werden betaald.

En die gelden werden niét betaald. Gheysens slaagde erin om uitstel van betaling te krijgen. Het is namelijk niét de bedoeling van Fasanara Capital om eigenaar te worden van The Great Old. En dat uitstel betekent eveneens dat er iets te gebeuren staat op De Bosuil.

Twee scenario's liggen op tafel

Ook Gheysens lijkt stilaan te beseffen dat hij op de laatste benen loopt als eigenaar van Antwerp FC. Al hoopt de zakenman in een eerste scenario wél nog om aan het hoofd te blijven van Het Stamnummer Eén.

Gheysens is naar verluidt nog steeds in onderhandeling met een buitenlandse partij die The Great Old (gedeeltelijk) wil overnemen. Op die manier zijn de financiële zorgen van de baan én blijft Gheysens aan als voorzitter.

Alderweireld Toby
© photonews

In een tweede scenario wordt Antwerp overgenomen voor een consortium rond Toby Alderweireld, Jacques Vandermeiren en… Wouter Vandenhaute. Dat consortium heeft het huiswerk héél goed gemaakt en wacht eigenlijk op groen licht.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de komende uren en dagen cruciaal voor de toekomst van Antwerp. Deze week loopt wellicht ook het uitstel van betaling aan Fasanara Capital én moeten er knopen worden doorgehakt.

Antwerp FC is... een club in lopende zaken

En dat is broodnodig. Op enkele weken voor de start van het nieuwe seizoen is Antwerp een club in lopende zaken. Er is geen coach, er zijn geen transfers en… er is eigenlijk simpelweg géén leiding.

The Great Old moest vorig seizoen bij momenten al naar onderen kijken. De degradatiestreep kwam zelfs eventjes gevaarlijk dichtbij. Zonder snelle doorstart moet The Great Old opnieuw vrezen voor een scenario waar niemand op zit te wachten.
 

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