Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler
Foto: © photonews
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18 Anderlecht-supporters maakten donderdag de lange reis naar Kazachstan om paars-wit tegen Kairat Almaty aan het werk te zien. Hun trouw bleef na afloop niet onopgemerkt bij de spelersgroep, die met een bijzonder gebaar richting het bezoekersvak trok.

Spelers, staf, bestuur én supporters van Anderlecht moesten donderdagavond een bijzonder lange verplaatsing maken voor de heenwedstrijd van de play-offs van de Europa League op het veld van Kairat Almaty.

De vlucht richting Kazachstan duurde ongeveer acht uur. Uiteindelijk maakten in totaal 18 Anderlecht-supporters de verre reis mee, helemaal tot Almaty, op minder dan 300 kilometer van de Chinese grens.

Voor die trouwe fans was het vliegticket ongetwijfeld een stevige investering, maar sportief kregen ze wel waar voor hun geld. Anderlecht speelde een sterke eerste helft, stond bij de rust al 0-3 voor en mocht bovendien met een man meer verder. Na de pauze controleerde paars-wit de wedstrijd en kwam de ruime voorsprong niet meer in gevaar.

Spelers schenken shirts aan supporters

De ploeg van Vitor Bruno zette zo een enorme stap richting de competitiefase van de Europa League. Na afloop wilden de spelers de kleine groep meegereisde fans dan ook speciaal bedanken voor hun steun.

De Anderlecht-spelers trokken naar het bezoekersvak en schonken de shirts die ze tijdens de wedstrijd hadden gedragen aan de aanwezige supporters. Een opvallend gebaar, zeker gezien de lange reis die de fans achter de rug hadden.

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Er stonden in totaal 23 spelers op het wedstrijdblad, terwijl slechts achttien supporters de verplaatsing maakten. Ofwel hielden enkele spelers hun shirt bij, ofwel gingen sommige gelukkige fans met twee exemplaren naar huis. Hoe dan ook was het een mooi teken van waardering van de spelersgroep richting de supporters die duizenden kilometers hadden afgelegd om Anderlecht in Kazachstan te steunen.

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