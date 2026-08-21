Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren

KAA Gent speelde donderdagavond 0-0 gelijk tegen Hibernian in de play-offs van de Conference League. Op het wedstrijdblad was geen enkel spoor van Max Dean. En dus was de vraag andermaal: wat gaat er met de aanvaller gebeuren?

Max Dean ontbrak tegen KV Mechelen al eens in de selectie, maar kwam tegen Göteborg wel terug in de wedstrijdkern. Tegen La Louvière ontbrak hij vervolgens opnieuw en dus lijkt alles erop dat Dean graag wil vertrekken bij KAA Gent.

Bolton Wanderers wil de spits binnenhalen en zag een eerste bod (van meer dan een miljoen euro) geweigerd door de Gentenaren. De Engelse club deed vervolgens een bod van om en bij de twee miljoen euro, maar ook daar ging Gent niet op in.

Bolton en Milwall willen Max Dean in huis halen

Millwall FC zou ook al eventjes interesse tonen in Max Dean van KAA Gent. Speelt Rik De Mil op die manier nog een extra aanvaller kwijt? Dat is zeker mogelijk, al is er tot op heden nog geen sprake van een vergelijk op clubniveau.

"Zien we Max Dean nog terug in een truitje van KAA Gent? Dat kan absoluut. Hij is een ongelooflijk eerlijke en goede gast. Zaterdag hebben we een goed gesprek gehad samen", aldus de coach van KAA Gent op de persconferentie in de Planet Group Arena na de match tegen KV Mechelen.

Vertrekt Max Dean snel bij KAA Gent?

Of het er nog van zal komen? Dat wordt steeds minder waarschijnlijk. "De situatie is heel duidelijk, ik denk dat er genoeg gesproken is en dat het besproken is geweest. Ik maak mijn keuzes en die keuzes zullen zolang de situatie niet verandert ook niet te veel veranderen."



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"Het aantal spelers dat je voor Europa kan selecteren is groter dan in de competitie, maar de gesprekken zijn duidelijk geweest. Ik maak de keuze op basis van wat ik zie", aldus De Mil. Max Dean volgende week in Schotland of op het vliegtuig ergens afzetten in Engeland? Het worden nog interessante weken in de Planet Group Arena.