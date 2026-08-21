Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië
Foto: © photonews
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