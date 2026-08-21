Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Anderlecht vraagt te veel voor Stroeykens, Werder Bremen denkt aan voormalige JPL-speler als alternatief'
Mario Stroeykens lijkt voor een belangrijke keuze in zijn carrière te staan. De Anderlecht-middenvelder komt voorlopig niet in de plannen van Vitor Bruno voor, terwijl de club tegelijk mikt op een stevige transfersom. Werder Bremen toont interesse, maar botst voorlopig op de vraagprijs. (Lees meer)
Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser
Het klinkt bijna onwaarschijnlijk, maar Ronaldinho duikt opnieuw op in het voetbal. Elf jaar nadat zijn laatste avontuur bij Fluminense eindigde en zijn spelerscarrière voorbij leek, heeft de Braziliaanse wereldster zich verbonden aan Ravenna FC. (Lees meer)
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