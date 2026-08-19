Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het zal toch niet? Zes buren in cassatie tegen stadion Club Brugge
Foto: © photonews
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De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte begin juli bekend dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe voetbalstadion werd verworpen. Club Brugge zet dus een stevige stap richting nieuw stadion en daar is iedereen tevreden mee. Of toch niet?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte bekend dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe voetbalstadion werd verworpen. Het nieuws sloeg in als een bom: na meer dan twee decennia lijkt er dan toch eindelijk groen licht te zijn voor een nieuw stadion op de Olympiasite in Brugge. De club reageerde bijzonder tevreden op haar officiële kanalen.

Zowel Club Brugge als Cercle Brugge hebben ondertussen ook al een reactie gelanceerd over blijdschap en continuïteit. En binnen de politiek klinken ook positieve stemmen, want de bouw van een nieuw stadion op de Olympia-site is ook naar Europese naam en faam nodig.

Bouw kan beginnen, maar buurtbewoners gingen in Cassatie 

Smalend werd al jaren en jaren gesproken over 'De Betonrot Arena'. Maar nu ziet het er naar uit dat het er dan toch eindelijk van gaat komen. Al is het laatste woord wel nog altijd niet gezegd, want er zijn nog steeds mensen die in beroep gaan tegen de zaak.

Toon Van Moerbeke heeft zich in het verleden altijd opgeworpen als een van de spreekbuizen van de misnoegde omwonenden. Hij gaat zich niet neerleggen bij de beslissing, zo klonk het twee maanden geleden al: "Al gaat al de rest wel akkoord, ik blijf me verzetten tot de laatste snik."

Bouw van het stadion kan wel gewoon verder gaan

"Iedereen met nog maar een greintje gezond verstand ziet toch zo dat zo'n groot stadion niet past in deze woonomgeving? Het is een regelrechte schande." De volgende stappen werden overwogen en nu hebben zes buurtbewoners een laatste strohalm aangewend volgens Het Nieuwsblad.

Zes buren gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Toch kunnen de werken gewoon van start gaan. De procedure werkt namelijk niet opschortend. Club Brugge bevestigt dat het beroep geen impact heeft op de timing en dat de bouwwerken in principe dit najaar van start gaan.

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