Stevig: Club Brugge én Cercle Brugge reageren na beslissing over stadion

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Stevig: Club Brugge én Cercle Brugge reageren na beslissing over stadion
Foto: © photonews
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De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte donderdag bekend dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe voetbalstadion werd verworpen. Daarmee valt een belangrijke juridische hindernis weg en krijgt Club Brugge groen licht om het project voort te zetten.

Het nieuws sloeg in als een bom: na meer dan twee decennia lijkt er dan toch eindelijk groen licht te zijn voor een nieuw stadion op de Olympiasite in Brugge. De club reageerde bijzonder tevreden op haar officiële kanalen.

"Toen het nieuws binnenkwam, hebben we hier met onze collega's vreugdekreten geuit. Het is een enorme last die van onze schouders valt. En mijn contact bij Club Brugge was euforisch", was Pieter-Jan Defoort, advocaat van Club Brugge, heel opgelucht bij Sporza.

Club Brugge: "Mobiliteit gaat verbeteren in plaats van verslechteren"

"De Raad heeft geoordeeld dat het dossier ingediend door de minister op alle punten heel goed onderbouwd was. Volgens de Raad zit het mobiliteitsplan zoals het voorlag goed in elkaar. En vooral: het mobiliteitsplan verbetert aanzienlijk de mobiliteit voor de omgeving in plaats van te verslechteren."

"Nu zijn er bijvoorbeeld 8.000 auto's die op een wedstrijddag een parkeerplaats moeten hebben. Dat wordt met het nieuwe stadion teruggebracht naar 3.600 auto's, die niet meer op straat staan, maar wel op een voorziene parking vlakbij het stadion."

Wat denkt Cercle Brugge?

Ook Cercle Brugge - dat tot op heden een stadion deelt met Club Brugge - heeft gereageerd. Via een post op X hebben ze laten weten dat De Vereniging ook hoopt op een eigen stadion, met een maximale capaciteit van 8500 zitjes. 

Bovendien verzekeren ze dat de continuïteit gegarandeerd is en zou moeten zijn. "Cercle Brugge neemt akte van de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de omgevingsvergunning op de Jan Breydel-site."

"In overeenstemming met de kaderovereenkomst die Cercle Brugge in 2021 heeft gesloten met Stad Brugge, benadrukt de Vereniging dat de continuïteit van Groen-Zwart én zijn jeugdacademie te allen tijde gegarandeerd blijft. Inzake de plannen voor een eigen stadion op maat voerde Cercle de voorbije maanden verschillende gesprekken met grondeigenaren in Brugge."

"Het blijft de ambitie van Cercle om een eigen stadion in Brugge te realiseren met een capaciteit van minimum 8500 toeschouwers, naar het voorbeeld van de Easi Arena van La Louvière. Cercle hoopt dan ook dat de beslissing van vandaag een katalysator kan zijn voor het eigen project", klinkt het.

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