Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan!

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 13 reacties
Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan!
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft eindelijk nieuws gekregen waarop het al meer dan 20 jaar wacht. De vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite is definitief en uitvoerbaar. Daardoor kan blauw-zwart nu echt beginnen toewerken naar een verhuis uit het Jan Breydelstadion.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte donderdag bekend dat het beroep tegen de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van het nieuwe voetbalstadion werd verworpen. Daarmee valt een belangrijke juridische hindernis weg en krijgt Club Brugge groen licht om het project voort te zetten.

Beroep tegen vergunning verworpen

De club reageerde bijzonder tevreden op haar officiële kanalen. Na een dossier dat meer dan twee decennia aansleepte, ligt er nu een vergunning waartegen geen verdere blokkering meer in de weg staat. Voor Club is dat een historische stap, want de plannen voor een eigen modern stadion werden doorheen de jaren meermaals vertraagd.

De bedoeling is dat de bouwwerken nog in de loop van 2026 van start gaan. Club Brugge mikt erop om vanaf het seizoen 2028/2029 zijn thuiswedstrijden in het nieuwe stadion af te werken. Dat betekent dat de club nog minstens twee seizoenen in Jan Breydel zal blijven spelen.

Nog enkele jaren in Jan Breydel

Tot de nieuwe thuisbasis klaar is, verandert er op sportief vlak niets aan de locatie. Club blijft zijn wedstrijden in het vertrouwde Jan Breydelstadion afwerken. Dat stadion wordt al jarenlang gedeeld met Cercle Brugge, maar Club werkt al lange tijd aan een oplossing die volledig op de eigen noden is afgestemd.

Club Brugge liet weten dat iedereen op geregelde tijdstippen op de hoogte zal worden gehouden. Daarvoor zal de club zowel haar gewone communicatiekanalen als de aparte stadionwebsite gebruiken.

Einde van jarenlang aanslepend dossier

Bij blauw-zwart komt dit binnen als een enorme opluchting. De club probeerde jarenlang een nieuw stadion te realiseren, maar stootte telkens op procedures, bezwaren en juridische vertragingen. Nu het beroep is verworpen, kan de blik eindelijk volledig richting uitvoering. Hiermee zou na meer dan twintig jaar onzekerheid eindelijk een einde komen aan een van de langst aanslepende stadiondossiers in het Belgische voetbal.

13 reacties
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