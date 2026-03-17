Filip Joos komt met vurige wens voor twee Belgische ploegen: "Het is afgeleefd, het is betonrot"

Club Brugge speelt binnenkort de Champions' Play-offs, voor Cercle Brugge wordt het de Relegation Play-offs. Beide ploegen wachten ondertussen op verlossend nieuws in het stadiondossier van Jan Breydel.

Pas in het seizoen 2028-2029 ten vroegste mag er gedroomd worden van een vernieuwd Jan Breydelstadion. De voorbije jaren heeft de bouwprocedure heel wat vertragingen opgelopen door allerhande protesten.

Binnen twee weken duidelijkheid over stadion Club Brugge

Binnenkort lijkt er eindelijk een einde te komen aan alle procedures. “Dit is een belangrijke stap voor Club Brugge", schreef Club Brugge eind januari al op haar website. "Het komt nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen toe om zich uit te spreken over het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion en het omliggende stadionpark.”

Er werd gehoopt op een snelle en strakke deadline ook wat dat betreft en dat lijkt nu ook het geval. Volgens De Krant van West-Vlaanderen zal er op 2 april al een definitieve beslissing vallen in het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Club Brugge én Cercle Brugge hebben dringend een nieuw stadion nodig

Voor Filip Joos is het duidelijk: beide ploegen hebben een nieuw stadion nodig, want het huidige stadion weegt zowel op Club Brugge als op Cercle Brugge. "Het helpt niet dat Cercle in zo'n stadion moet spelen", bond Tuur Dierckx de kat de bel aan.



"Ze hebben allebei een nieuw stadion nodig. Jan Breydel heeft fantastische jaren meegemaakt, maar het is gewoon afgeleefd. Het is betonrot. Please, doe het en geef ze allebei iets nieuws. Cercle heeft er evenveel nood aan."