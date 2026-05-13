Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

Mexico heeft woensdag rond middernacht een voorselectie van 55 spelers bekendgemaakt voor het WK 2026. Op die lijst staan ook meerdere spelers met een verleden in België of die momenteel in ons land actief zijn.

César Huerta, die onlangs na een pubalgie zijn comeback maakte bij Anderlecht, behoort tot de voorgeselecteerde spelers. Een naam die in België veel minder bekend is, Jorge Ruvalcaba, staat ook op de lijst. De Mexicaan speelde in het seizoen 2023-2024 op huurbasis van UNAM voor SL16. Intussen is hij al ver van de Maas verwijderd, want tegenwoordig komt hij uit voor de New York Red Bulls in de Verenigde Staten.

Guillermo Ochoa staat zoals verwacht ook in de Mexicaanse voorselectie

Ook Guillermo Ochoa is van de partij, zoals verwacht. De voormalige doelman van Standard (2017-2019) maakt zich op voor een zesde wereldkampioenschap, voor hij daarna een punt achter zijn carrière zet. “Dit shirt opnieuw aantrekken is nooit routine geweest, het is een voorrecht. Vandaag begint mijn laatste trainingskamp. Maar deze keer beleef ik het anders. Met een voller hart, meer littekens, meer herinneringen… en nog altijd dezelfde droom als dat kind dat ooit hoopte dit embleem te mogen verdedigen”, schreef hij onlangs nog op zijn sociale media.

De spelers in deze voorselectie zijn uiteraard de enigen die nog in aanmerking komen voor de definitieve WK-lijst, en ook de enigen die tijdens het toernooi nog kunnen worden opgeroepen in geval van een zware blessure of ziekte. Mexico maakt zijn definitieve selectie bekend op 1 juni.



Mexico is samen met de Verenigde Staten en Canada een van de organiserende landen van het toernooi. Het land zit in een groep met Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië. De openingswedstrijd van het WK wordt trouwens meteen een duel tussen Mexico en het eerder genoemde Afrikaanse land. Die match staat gepland op 11 juni om 21u00.