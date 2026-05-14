Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

Met Nathan Saliba heeft RSC Anderlecht opnieuw een Canadees in de rangen. De middenvelder koos voor het rugnummer dertien. En dat is niét toevallig.

RSC Anderlecht hoestte afgelopen zomer twee miljoen euro op om Nathan Saliba los te weken bij CF Montréal. Na enkele aanpassingsmaanden is de Canadees uitgegroeid tot een stabiele factor op het paars-witte middenveld.

Saliba - die momenteel in de lappenmand ligt en knokt om de bekerfinale te halen - is de laatste weken een basisspeler geworden bij Anderlecht. En dat heeft ook Transfermarkt gezien. De marktwaarde van de 22-jarige Canadees is inmiddels gestegen tot zes miljoen euro.

Rugnummer dertien

In Brussel koos Saliba voor rugnummer dertien. En dat is niét toevallig. Rond de eeuwwisseling droeg een andere Canadees datzelfde rugnummer in het Astridpark.

"Mijn familie heeft me overtuigd om voor rugnummer dertien te kiezen omwille van jou", richt Saliba zich in een dubbelinterview met Het Laatste Nieuws rechtstreeks tot Tomasz Radzinski. "Ze zeiden me dat de vorige Canadees bij Anderlecht ook met rugnummer dertien had gespeeld. En dat hij het hier niet slecht had gedaan." (lacht)

Niét de eerste Canadees bij Anderlecht

"Ik moet toegeven dat ik Radzinski niet goed kende vooraleer ik voor Anderlecht koos", besluit Saliba. "Maar vanaf het moment dat ik wist dat niet de eerste Canadees was bij Anderlecht ben ik hem gaan opzoeken. En dan kom je meteen uit bij die doelpunten tegen Manchester United en SS Lazio, hé."

