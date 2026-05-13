Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
José Mourinho wordt (zo goed als zeker) de nieuwe coach van Real Madrid. En de terugkeer van de Portugees naar het Estadio Santiago Bernabeu zorgt voor een héél vreemd gerucht. De hoofdrolspeler: Thibaut Courtois.

Wordt José Mourinho de nieuwe coach van Real Madrid? De Spaanse media zijn héél zeker, terwijl The Special One zelf bij hoog en laag beweert dat hij nog niet heeft gesproken met Florentino Perez of een andere verantwoordelijke van De Koninklijke. Hoe de vork precies in de steel zit? Dan kan je via DIT ARTIKEL nalezen.

De speculaties rond de terugkeer van Mourinho zorgen alvast voor geruchten rond inkomende én uitgaande transfers. Een héél opvallend gerucht draait rond Thibaut Courtois. De Rode Duivel wordt op de geruchtenmolen gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid.

Contractverlenging of... vertrek?

En dat is héél opvallend. De 34-jarige doelman gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. Het leek er echter op dat Courtois net een privilege zou krijgen van Perez. De voorzitter van Real Madrid is namelijk van plan om het contract van Courtois met twee seizoenen te verlengen. 

En dat is héél uniek in het Estadio Santiago Bernabeu. Perez heeft namelijk het principe dat spelers boven de dertig wel een contractverlenging kunnen krijgen, maar telkens voor één seizoen. Een speler moet al het één en ander bewezen hebben bij De Koninklijke om een meerjarige contractverlenging te versieren indien hij de kaap van dertig lentes is gepasseerd.



Om een voorbeeld te geven: enkel Cristiano Ronaldo kreeg in 2016 - de Portugees was toen 31 jaar - een verlenging voor vijf seizoenen. Minstens even opvallend: Sergio Ramos - hét clubicoon van het moderne Real Madrid - vroeg een contractverlenging voor twee seizoenen, maar dat werd geweigerd door de clubleiding.

Maar terug naar Courtois. Zorgt de komst van Mourinho ervoor dat de doelman alsnog zou moeten vertrekken? Zoals hierboven geschreven doet het gerucht de ronde op de geruchtenmolen én wordt het gedeeld door diverse Spaanse media. The Special One wil volgend seizoen helemaal breken met het verleden en dat wil zeggen dat meubelstukken moéten vertrekken. 

Géén vertrek, wél héél véél respect

We kunnen echter nu al stellen dat dat niét zal gebeuren. Iedereen bij Real Madrid én Mourinho zelf beseffen dat Courtois momenteel één van de beste - en misschien wel dé allerbeste - doelman ter wereld is. Bovendien kan onze 34-jarige landgenoot met gemak nog enkele seizoenen meedraaien op het absolute topniveau.

Bovendien kennen Mourinho en Courtois elkaar van hun tijd bij Chelsea FC. In het seizoen 2014-2015 wonnen ze samen de Premier League. Daarnaast is het wederzijdse respect tussen beide heren groot. "Hij is in mijn ogen de beste doelman ter wereld", liet Mourinho enkele weken geleden nog optekenen in aanloop naar de dubbele confrontatie tussen Real Madrid en SL Benfica in de Champions League.

Courtois zal dan ook niét vertrekken uit Madrid. Integendeel: de Rode Duivel liet al meermaals verstaan dat het zijn bedoeling is om zijn actieve carrière bij Real Madrid af te sluiten én er vervolgens ook te blijven wonen. En wees er maar zeker van dat De Koninklijke de komende seizoenen opnieuw de felbegeerde prijzen zal pakken.

Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

'Barcelona heeft groot nieuws te melden over architect van het succeselftal'

RECONSTRUCTIE: Anthony Moris belandde bij Union SG na deze ongelooflijke rollercoaster

'Chelsea wil opnieuw naar de top en stelt deze voormalige Premier League-ster aan als nieuwe coach'

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Analyse

Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Analyse

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Analyse

Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

Nieuwste reacties
