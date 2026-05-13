Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid'

José Mourinho wordt (zo goed als zeker) de nieuwe coach van Real Madrid. En de terugkeer van de Portugees naar het Estadio Santiago Bernabeu zorgt voor een héél vreemd gerucht. De hoofdrolspeler: Thibaut Courtois.

Wordt José Mourinho de nieuwe coach van Real Madrid? De Spaanse media zijn héél zeker, terwijl The Special One zelf bij hoog en laag beweert dat hij nog niet heeft gesproken met Florentino Perez of een andere verantwoordelijke van De Koninklijke. Hoe de vork precies in de steel zit? Dan kan je via DIT ARTIKEL nalezen.

De speculaties rond de terugkeer van Mourinho zorgen alvast voor geruchten rond inkomende én uitgaande transfers. Een héél opvallend gerucht draait rond Thibaut Courtois. De Rode Duivel wordt op de geruchtenmolen gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid.

Contractverlenging of... vertrek?

En dat is héél opvallend. De 34-jarige doelman gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. Het leek er echter op dat Courtois net een privilege zou krijgen van Perez. De voorzitter van Real Madrid is namelijk van plan om het contract van Courtois met twee seizoenen te verlengen.

En dat is héél uniek in het Estadio Santiago Bernabeu. Perez heeft namelijk het principe dat spelers boven de dertig wel een contractverlenging kunnen krijgen, maar telkens voor één seizoen. Een speler moet al het één en ander bewezen hebben bij De Koninklijke om een meerjarige contractverlenging te versieren indien hij de kaap van dertig lentes is gepasseerd.





Om een voorbeeld te geven: enkel Cristiano Ronaldo kreeg in 2016 - de Portugees was toen 31 jaar - een verlenging voor vijf seizoenen. Minstens even opvallend: Sergio Ramos - hét clubicoon van het moderne Real Madrid - vroeg een contractverlenging voor twee seizoenen, maar dat werd geweigerd door de clubleiding.

Maar terug naar Courtois. Zorgt de komst van Mourinho ervoor dat de doelman alsnog zou moeten vertrekken? Zoals hierboven geschreven doet het gerucht de ronde op de geruchtenmolen én wordt het gedeeld door diverse Spaanse media. The Special One wil volgend seizoen helemaal breken met het verleden en dat wil zeggen dat meubelstukken moéten vertrekken.

Géén vertrek, wél héél véél respect

We kunnen echter nu al stellen dat dat niét zal gebeuren. Iedereen bij Real Madrid én Mourinho zelf beseffen dat Courtois momenteel één van de beste - en misschien wel dé allerbeste - doelman ter wereld is. Bovendien kan onze 34-jarige landgenoot met gemak nog enkele seizoenen meedraaien op het absolute topniveau.

Bovendien kennen Mourinho en Courtois elkaar van hun tijd bij Chelsea FC. In het seizoen 2014-2015 wonnen ze samen de Premier League. Daarnaast is het wederzijdse respect tussen beide heren groot. "Hij is in mijn ogen de beste doelman ter wereld", liet Mourinho enkele weken geleden nog optekenen in aanloop naar de dubbele confrontatie tussen Real Madrid en SL Benfica in de Champions League.

Thibaut Courtois is in mijn ogen de beste doelman ter wereld

Courtois zal dan ook niét vertrekken uit Madrid. Integendeel: de Rode Duivel liet al meermaals verstaan dat het zijn bedoeling is om zijn actieve carrière bij Real Madrid af te sluiten én er vervolgens ook te blijven wonen. En wees er maar zeker van dat De Koninklijke de komende seizoenen opnieuw de felbegeerde prijzen zal pakken.