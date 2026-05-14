Trekt Tuur Dierckx opnieuw naar de Jupiler Pro League?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Trekt Tuur Dierckx opnieuw naar de Jupiler Pro League?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tuur Dierckx beleefde een succesvol seizoen met Sporting Hasselt en kroonde zich tot kampioen in eerste nationale. Maar nu duikt ook opnieuw de vraag op of de ervaren flankaanvaller nog een terugkeer naar de Jupiler Pro League ambieert.

Bekroning van sterk seizoen

Voor Sporting Hasselt eindigde het seizoen in schoonheid: de Limburgers pakten de titel in eerste nationale en promoveerden sportief naar de Challenger Pro League. Een van de absolute sterkhouders in dat succesverhaal was Tuur Dierckx.

De voormalige speler van onder meer KVC Westerlo en Antwerp koos vorig jaar bewust voor het project in Hasselt. “Het is de reden waarom ik voor Hasselt koos: kampioen spelen en terugkeren naar 1B”, vertelde hij daarover aan Het Laatste Nieuws.

Uitkijken naar het profvoetbal

Bij Sporting Hasselt leeft veel enthousiasme over het komende seizoen. Dierckx gelooft dat zijn ploeg zelfs beter tot haar recht kan komen in de Challenger Pro League. Volgens hem zal Hasselt minder het spel moeten maken dan in eerste nationale, waar tegenstanders zich vaak massaal terugplooiden.

“In 1B zullen we iets meer als underdog kunnen voetballen”, klinkt het bij Dierckx. De aanvaller verwacht dat er meer ruimte zal ontstaan voor omschakelingsvoetbal, iets waar de Limburgers volgens hem voordeel uit kunnen halen. Toch blijft er nog onzekerheid bestaan, want de club beschikt voorlopig nog niet over een proflicentie.

Keert hij ooit nog terug naar Westerlo?

Door zijn ervaring op het hoogste niveau blijft Dierckx een opvallende naam in de Belgische voetbalwereld. Daardoor rijst automatisch de vraag of een nieuwe stap naar de Jupiler Pro League hem nog aanspreekt. Zeker een eventuele terugkeer naar ex-club KVC Westerlo zou tot de verbeelding spreken.

Dierckx houdt de deur niet helemaal dicht, maar benadrukt dat Sporting Hasselt momenteel absolute prioriteit krijgt. “In het voetbal mag je nooit te ver vooruit plannen”, zegt hij daarover. Voorlopig wil hij vooral een sterk seizoen draaien met Hasselt in de Challenger Pro League.

De snelle opmars van Sporting Hasselt is opvallend. De club groeide de voorbije jaren uit van een ambitieuze amateurvereniging tot een profclub. Onder impuls van het voorzittersduo werd stevig geïnvesteerd in sportieve structuur en uitstraling.

Met spelers als Dierckx trok Hasselt bovendien ervaren namen aan die het project extra geloofwaardigheid gaven. De familiale sfeer binnen de club blijft daarbij volgens de spelers een belangrijke troef. Nu wacht de volgende uitdaging: ook naast het veld voldoen aan alle voorwaarden om definitief profvoetbal mogelijk te maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Sporting Hasselt
Tuur Dierckx

Meer nieuws

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

10:00
LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale Live

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

09:45
Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ... Analyse

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ...

09:30
LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

08:36
Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

09:00
Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

08:30
Grote wending voor Rode Duivel Leandro Trossard: Laura Hilven komt met bevestiging na dertien jaar De derde helft

Grote wending voor Rode Duivel Leandro Trossard: Laura Hilven komt met bevestiging na dertien jaar

08:00
Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99

Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99

07:40
1
'Club Brugge gaat strijd aan met Genoa, Toulouse en Celtic voor opvolger Onyedika'

'Club Brugge gaat strijd aan met Genoa, Toulouse en Celtic voor opvolger Onyedika'

07:20
Een win-winsituatie voor alle partijen: Napoli maakt er om deze reden géén probleem van dat Lukaku nu al punt zet achter Italiaans seizoen

Een win-winsituatie voor alle partijen: Napoli maakt er om deze reden géén probleem van dat Lukaku nu al punt zet achter Italiaans seizoen

07:00
Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

06:30
'Feyenoord richt de pijlen niet alleen op Dévy Rigaux, maar ook deze Belgische coach is topkandidaat om aan de slag te gaan in De Kuip'

'Feyenoord richt de pijlen niet alleen op Dévy Rigaux, maar ook deze Belgische coach is topkandidaat om aan de slag te gaan in De Kuip'

23:00
Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

22:30
Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

22:00
6
'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

21:40
2
'Barcelona heeft groot nieuws te melden over architect van het succeselftal'

'Barcelona heeft groot nieuws te melden over architect van het succeselftal'

21:20
Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid'

Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid'

21:00
5
Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

20:00
3
RECONSTRUCTIE: Anthony Moris belandde bij Union SG na deze ongelooflijke rollercoaster

RECONSTRUCTIE: Anthony Moris belandde bij Union SG na deze ongelooflijke rollercoaster

20:40
'Chelsea wil opnieuw naar de top en stelt deze voormalige Premier League-ster aan als nieuwe coach'

'Chelsea wil opnieuw naar de top en stelt deze voormalige Premier League-ster aan als nieuwe coach'

20:20
Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

19:40
Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

19:20
Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

19:00
Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

18:40
Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

18:15
Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

17:00
🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

17:30
2
Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

15:50
1
Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Analyse

Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen

16:30
2
Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

15:50
Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Analyse

Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder

15:15
10
Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

15:15
7
Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

14:50
Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

14:20
Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

13:50
Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

13:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 15/05 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden Artevelde Artevelde over Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany" Meut Meut over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Jasperd Jasperd over Union SG - Anderlecht: - JaKu JaKu over Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden JaKu JaKu over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99 Geert66 Geert66 over Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht Stigo12 Stigo12 over Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved