Trekt Tuur Dierckx opnieuw naar de Jupiler Pro League?

Tuur Dierckx beleefde een succesvol seizoen met Sporting Hasselt en kroonde zich tot kampioen in eerste nationale. Maar nu duikt ook opnieuw de vraag op of de ervaren flankaanvaller nog een terugkeer naar de Jupiler Pro League ambieert.

Bekroning van sterk seizoen

Voor Sporting Hasselt eindigde het seizoen in schoonheid: de Limburgers pakten de titel in eerste nationale en promoveerden sportief naar de Challenger Pro League. Een van de absolute sterkhouders in dat succesverhaal was Tuur Dierckx.

De voormalige speler van onder meer KVC Westerlo en Antwerp koos vorig jaar bewust voor het project in Hasselt. “Het is de reden waarom ik voor Hasselt koos: kampioen spelen en terugkeren naar 1B”, vertelde hij daarover aan Het Laatste Nieuws.

Uitkijken naar het profvoetbal

Bij Sporting Hasselt leeft veel enthousiasme over het komende seizoen. Dierckx gelooft dat zijn ploeg zelfs beter tot haar recht kan komen in de Challenger Pro League. Volgens hem zal Hasselt minder het spel moeten maken dan in eerste nationale, waar tegenstanders zich vaak massaal terugplooiden.

“In 1B zullen we iets meer als underdog kunnen voetballen”, klinkt het bij Dierckx. De aanvaller verwacht dat er meer ruimte zal ontstaan voor omschakelingsvoetbal, iets waar de Limburgers volgens hem voordeel uit kunnen halen. Toch blijft er nog onzekerheid bestaan, want de club beschikt voorlopig nog niet over een proflicentie.

Keert hij ooit nog terug naar Westerlo?

Door zijn ervaring op het hoogste niveau blijft Dierckx een opvallende naam in de Belgische voetbalwereld. Daardoor rijst automatisch de vraag of een nieuwe stap naar de Jupiler Pro League hem nog aanspreekt. Zeker een eventuele terugkeer naar ex-club KVC Westerlo zou tot de verbeelding spreken.





Dierckx houdt de deur niet helemaal dicht, maar benadrukt dat Sporting Hasselt momenteel absolute prioriteit krijgt. “In het voetbal mag je nooit te ver vooruit plannen”, zegt hij daarover. Voorlopig wil hij vooral een sterk seizoen draaien met Hasselt in de Challenger Pro League.

De snelle opmars van Sporting Hasselt is opvallend. De club groeide de voorbije jaren uit van een ambitieuze amateurvereniging tot een profclub. Onder impuls van het voorzittersduo werd stevig geïnvesteerd in sportieve structuur en uitstraling.

Met spelers als Dierckx trok Hasselt bovendien ervaren namen aan die het project extra geloofwaardigheid gaven. De familiale sfeer binnen de club blijft daarbij volgens de spelers een belangrijke troef. Nu wacht de volgende uitdaging: ook naast het veld voldoen aan alle voorwaarden om definitief profvoetbal mogelijk te maken.