Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

Naast David Hubert heeft ook Bart Meert een Anderlecht-verleden. De trouwe assistent voelt zich intussen als een vis in het water in het Dudenpark, al blijft hij ook paars-wit een warm hart toedragen.

Bart Meert behoort intussen tot de vaste waarden in het Dudenpark: na Karel Geraerts, Alexander Blessin en Sébastien Pocognoli werkt hij nu al samen met zijn vierde verschillende T1, David Hubert. "Wat ze gemeen hebben? Ik kan het in één woord samenvatten: winnaarsmentaliteit. Ze kunnen niet tegen hun verlies. Dat heb ik graag", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Toch stond Huberts assistent, die in 2022 overkwam van Kortrijk, er toen dicht bij om voor een andere club te kiezen: "Ik stond op het punt om bij Oostende te tekenen", geeft hij toe. Het is een telefoontje van Chris O'Loughlin dat hem overtuigt om voor het Dudenpark te kiezen in plaats van voor KVO.

Vier jaar later lijkt die keuze, gezien het parcours van de clubs, bijzonder logisch. Al was het niet per se evident voor iemand die tien jaar bij Anderlecht werkte, van 2006 tot 2016, en daarna ook Besnik Hasi volgde naar Olympiakos en Legia Warschau.

Bart Meert zal Sporting altijd in het hart dragen: "Ik had mijn eindwerk op de voetbalschool in 2003 over Anderlecht geschreven. Daarna heb ik kort met Vercauteren kunnen praten. Een jaar later kreeg ik telefoon van Frank. Ze zochten een scout, en zo ben ik bij de ploeg terechtgekomen."



Voormalig Zwitsers zakmes van Anderlecht

"In het begin deed ik alles alleen. Analyses, live scouten... Het gebeurde dat ik 's avonds een match in Zulte Waregem bijwoonde, na het laatste fluitsignaal naar de luchthaven werd gebracht en de dag erna Dinamo Zagreb ging bekijken. In het vliegtuig werkte ik gewoon verder."

Intussen is er veel veranderd. Zoals men in Brussel zegt: Bart Meert is het kanaal overgestoken. Vanmiddag beleeft hij de finale in het kamp aan de overkant van 'zijn' Sporting: "Mijn affectie voor Anderlecht zal altijd blijven. Alleen: mijn hart is nu geel-blauw."