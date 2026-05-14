Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen
Het is misschien wel het zotste verhaal van het seizoen in Europa: in Zwitserland werd Thun meteen kampioen.
Thun heeft het geflikt, met dank aan Sankt Gallen
Het zag er al een tijdje naar uit dat Thun kampioen zou worden en ondanks een 0 op 9 in de laatste drie wedstrijden, is het met nog enkele speeldagen te gaan ondertussen wel in orde voor Thun. De promovendus is kampioen geworden, met dank aan een 0-3 nederlaag van eerste achtervolger Sankt Gallen tegen Sion.
De kloof is met nog twee speeldagen te gaan nog steeds acht punten. Daardoor is de titel nu zeker een feit. En dat is toch iets dat heel erg zelden voorvalt in een nationale competitie. Zeker meteen kampioen worden in het eerste seizoen op het hoogste niveau is deze eeuw nog niet gebeurd.
Ken je FC Thun? Als je het Zwitserse voetbal niet volgt, waarschijnlijk niet, want die club speelde sinds het seizoen 2019-2020 niet meer op het hoogste niveau. Na vijf seizoenen in tweede klasse promoveerde FC Thun vorig seizoen opnieuw naar de Super League.
En dit weekend kan die ploeg tegen Lugano zelfs… kampioen worden. Thun telt namelijk 14 punten voorsprong op Sankt Gallen, terwijl er nog maar 15 punten te verdienen zijn. Met andere woorden: zelfs als het dit weekend nog niet lukt, is de promovendus zo goed als zeker van de titel.
Thun, het Union Saint-Gilloise van de Zwitserse eerste klasse
Het is een beetje alsof Zulte Waregem, dat vorig seizoen promoveerde, nu op een zucht van de landstitel in België zou staan. Al scheelde het in ons land in 2021-2022 ook niet veel of dat scenario was realiteit geworden, toen Union Saint-Gilloise als promovendus tweede eindigde.
Toeval of niet: bij FC Thun loopt ook een ex-speler van Union rond, iemand die zelfs mee promoveerde naar 1A. Brighton Labeau (30) droeg in 2020-2021 het shirt van Union en scoorde toen 6 keer in de Challenger Pro League. Daarmee speelde hij een echte rol in het succes van Felice Mazzu en zijn ploeg. Dit seizoen zit hij in de Zwitserse competitie aan drie doelpunten.
Sommigen zullen zeggen dat een play-offsysteem in België zo’n verrassend succes misschien had verhinderd. Maar ook Zwitserland werkt, ondanks een eerste klasse met slechts tien ploegen, met een reguliere fase en een eindfase — alleen zonder halvering van de punten. De prestatie van Thun is dus wel degelijk een opvallende stunt.
