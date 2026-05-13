RECONSTRUCTIE: Anthony Moris belandde bij Union SG na deze ongelooflijke rollercoaster

Union SG haalde Anthony Moris in 2020 uit de vergeetput. De Luxemburger maakte uiteindelijk een héél mooie carrière. Al had het ook helemaal anders kunnen lopen.

We schrijven juli 2020. Enkele maanden na de start van de coronapandemie pikt Union SG vijf spelers op bij het financieel geplaagde Excelsior Virton. Hun namen: Loïc Lapoussin, Guillaume François, Edisson Jardanov, Laurent Deraedt en... Anthony Moris.

Laatstgenoemde groeide uiteindelijk uit tot sterkhouder, prijzenpakker én aanvoerder van Les Unionistes. Al kon het ook helemaal anders gelopen zijn. Vincent Euvrard wil Moris héél graag naar OH Leuven halen."

Ik was er van overtuigd dat ik naar OH Leuven zou trekken - Anthony Moris

"Ik herinner me dat ik mijn situatie probeerde uit te leggen aan Euvrard", aldus Moris. "Virton had zelfs geen proflicentie meer, maar het bestuur weigerde spelers te laten vertrekken. Euvrard beloofde me toen dat OHL er alles zou aan doen om me er weg te halen."

OH Leuven deed er alles aan om contact te zoeken met Virton. Enig probleem: er kwam géén enkele reactie. Ondertussen startten de profclubs de trainingen opnieuw op, maar in Virton gebeurde er niets.

Enkel trainen bij Union SG, maar dan...

"Union had op dat moment ook al contact opgenomen", aldus Moris. "Maar ik liet Felice Mazzu (toenmalige coach van Les Unionistes, nvdr.) weten dat ik het aanbod zou weigeren. Ik was er echt van overtuigd dat ik naar Leuven zou trekken."





"Maar diezelfde avond kreeg ik te horen dat Euvrard was ontslagen bij OHL", gaat Moris verder. "Hij werd vervangen door Marc Brys. Ik wist onmiddellijk dat de deur voor mij ook dicht zou gaan."

Uiteindelijk bood Mazzu de doelman aan om zijn conditie te onderhouden bij Union. "Ik ging er naartoe met de idee dat ik professioneel zou kunnen trainen. Ik heb Mazzu zelfs nog laten weten dat ik op 1A mikte. Ik wou niet nog een seizoen in 1B voetballen."

"Maar door de goede sfeer op training werd ik toch overtuigd", lacht de Luxemburger. "Twee weken later verbrak ik mijn contract in Virton en tekende ik bij Union. Ik moet niet vertellen wat er vervolgens allemaal gebeurd is, denk ik?" (knipoogt)