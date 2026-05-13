Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Anderlecht staat donderdag voor een bekerfinale met grote sportieve én emotionele inzet. In de aanloop naar de Brusselse derby hamert Jérémy Taravel vooral op één cruciaal punt om Union SG te kunnen kloppen.

Donderdag om 15u wordt de bekerfinale tussen Anderlecht en Union SG afgetrapt in het Koning Boudewijnstadion. Het wordt een extra speciale editie in Brussel, tussen twee ploegen uit Brussel. Een extra beladen stadsderby. Volgens Anderlecht-trainer Jérémy Taravel zit het belangrijkste in het kopje. Hij beseft dat het een superbelangrijke wedstrijd is voor iedereen die paars-wit ademt. "We moeten onze emoties beheersen, zeker met die rode kaarten de afgelopen weken", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Goed nieuws over de kern

"Niet enkel op emotie spelen, concentratie behouden en de taken blijven uitvoeren. Dat is het allerbelangrijkste. Ik zal mijn spelers nog wel wat meegeven, maar dat hou ik binnenskamers", gaat Taravel verder. Over de kern kon de T1 van paars-wit met goed nieuws komen. "Iedereen is klaar, enkel Stroeykens niet. Hij blijft revalideren. Of Thorgan start? Dat zie je morgen wel." Dat wil zeggen dat Moussa Diarra en Nathan Saliba er gewoon bij zullen zijn tegen Union.

Verder is het nog belangrijk om te vermelden dat Mihajlo Cvetkovic er gewoon bij zal zijn. De spits kreeg een rode kaart tegen KAA Gent na een slag richting Siebe Van der Heyden. Hij kreeg een schorsingsvoorstel van twee speeldagen effectief, maar Anderlecht ging in beroep, waardoor hij in actie kan komen in de bekerfinale.

Een wedergeboorte van de club bij bekerwinst?

Anderlecht krijgt voor het tweede jaar op rij de kans om de Croky Cup binnen te hengelen, waardoor het zijn eerste prijs in jaren tijd zou kunnen winnen. Voor vele supporters zou het een als een symbolisch nieuw begin aanvoelen.

"Als je een prijs wint na zoveel jaar zonder, geeft dat een boost. (...) Maar je kan ook een titel winnen, en nadien niks meer. We moeten voor continuïteit en stabiliteit proberen te zorgen, dat is het belangrijkste voor de club. We moeten winnen, de beker kan iets in gang zetten maar we moeten ook nadien heel erg hard blijven werken", besluit Taravel.