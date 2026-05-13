Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Marc Overmars wil Vincent Janssen langer op De Bosuil houden. De aanvoerder beschikt over een aflopend contract, maar de (informele) onderhandelingen zijn opnieuw opgestart. Al is het water momenteel nog diep.

Er is de voorbije weken al voldoende inkt gevloeid over de contractsituatie van Vincent Janssen. De huidige overeenkomst van de aanvoerder van Antwerp FC loopt op het einde van het jaar af. Momenteel weet de Nederlander zelf niet waar hij volgend seizoen zal wonen en voetballen.

We schreven eerder al dat een (vroeg) voetbalpensioen door het hoofd van Janssen spookte, maar dat is niet aan de orde. De 31-jarige aanvaller beseft dat hij nog enkele goede jaren op de teller heeft gestaan. Hij wil de komende jaren dan ook het maximale uit zijn actieve carrière halen.

Janssen verdedigde in het verleden al de kleuren van onder meer Tottenham Hotspur en Fenerbahçe SK. Daarnaast vertoefde hij drie jaar bij het Mexicaanse CF Monterrey. Janssen heeft anno 2026 niet langer de brandende ambitie om in de Premier League of La Liga te voetballen. De Nederlander verkiest een project dat hem toelaat om dicht bij familie en vrienden te wonen.

In het Nederlands: eigenlijk wil Janssen bij Antwerp blijven. De Nederlander is gelukkig in Antwerpen en heeft geen zin om de verhuisdozen in te pakken. Een eerste contractvoorstel van The Great Old werd afgewimpeld wegens financieel niét interessant. Janssen is vandaag dé grootverdiener in Deurne-Noord en zou quasi de helft van zijn loon moeten inleveren.





Onderhandelingen over (prestatiegericht) contract opnieuw opgestart

De voorbije weken leek het alsof Antwerp zich had neergelegd bij het vertrek van de sterkhouder, maar niets is minder waar. Marc Overmars beseft immers héél goed dat Janssen op dit moment onvervangbaar is voor Het Stamnummer Eén. De sportief directeur voerde de voorbije dagen al enkele informere gesprekken met (de entourage van) Janssen.

Overmars wil de aanvoerder een prestatiegericht contract aanbieden. De contouren van dat contract zijn nog niet in steen gebeiteld, maar de grote lijnen liggen wél vast. Janssen zal effectief serieus moeten inleveren op zijn basisloon. Simpelweg omdat Antwerp vandaag de financiële speelruimte niét heeft.

Wachten, wachten, wachten,...

De idee is dat dat vast loon kan aangevuld worden met bonussen. Per doelpunt, per overwinning, per aantal gespeelde wedstrijden,… Maar daar wringt momenteel het schoentje. Welk Antwerp krijgen we volgend seizoen te zien? Heeft Overmars überhaupt de middelen om de kern deze zomer te versterken? In het Antwerp van vandaag valt ook voor Janssen weinig eer te rapen.

De komende weken verwachten we nog geen witte rook over de contractsituatie van Janssen. De Nederlander zal wellicht zelf ook de spreekwoordelijke kat uit de boom willen kijken. Kijkt de concurrentie ondertussen mee? Eerlijk: we hebben géén idee. Maar Janssen heeft in onze ogen zijn plaats bij een topclub uit de Jupiler Pro League of Eredivisie.

