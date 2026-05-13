Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2887

Marc Overmars wil Vincent Janssen langer op De Bosuil houden. De aanvoerder beschikt over een aflopend contract, maar de (informele) onderhandelingen zijn opnieuw opgestart. Al is het water momenteel nog diep.

Er is de voorbije weken al voldoende inkt gevloeid over de contractsituatie van Vincent Janssen. De huidige overeenkomst van de aanvoerder van Antwerp FC loopt op het einde van het jaar af. Momenteel weet de Nederlander zelf niet waar hij volgend seizoen zal wonen en voetballen.

We schreven eerder al dat een (vroeg) voetbalpensioen door het hoofd van Janssen spookte, maar dat is niet aan de orde. De 31-jarige aanvaller beseft dat hij nog enkele goede jaren op de teller heeft gestaan. Hij wil de komende jaren dan ook het maximale uit zijn actieve carrière halen.

Janssen verdedigde in het verleden al de kleuren van onder meer Tottenham Hotspur en Fenerbahçe SK. Daarnaast vertoefde hij drie jaar bij het Mexicaanse CF Monterrey. Janssen heeft anno 2026 niet langer de brandende ambitie om in de Premier League of La Liga te voetballen. De Nederlander verkiest een project dat hem toelaat om dicht bij familie en vrienden te wonen.

In het Nederlands: eigenlijk wil Janssen bij Antwerp blijven. De Nederlander is gelukkig in Antwerpen en heeft geen zin om de verhuisdozen in te pakken. Een eerste contractvoorstel van The Great Old werd afgewimpeld wegens financieel niét interessant. Janssen is vandaag dé grootverdiener in Deurne-Noord en zou quasi de helft van zijn loon moeten inleveren.

Onderhandelingen over (prestatiegericht) contract opnieuw opgestart

De voorbije weken leek het alsof Antwerp zich had neergelegd bij het vertrek van de sterkhouder, maar niets is minder waar. Marc Overmars beseft immers héél goed dat Janssen op dit moment onvervangbaar is voor Het Stamnummer Eén. De sportief directeur voerde de voorbije dagen al enkele informere gesprekken met (de entourage van) Janssen.

Overmars wil de aanvoerder een prestatiegericht contract aanbieden. De contouren van dat contract zijn nog niet in steen gebeiteld, maar de grote lijnen liggen wél vast. Janssen zal effectief serieus moeten inleveren op zijn basisloon. Simpelweg omdat Antwerp vandaag de financiële speelruimte niét heeft.

Wachten, wachten, wachten,...

De idee is dat dat vast loon kan aangevuld worden met bonussen. Per doelpunt, per overwinning, per aantal gespeelde wedstrijden,… Maar daar wringt momenteel het schoentje. Welk Antwerp krijgen we volgend seizoen te zien? Heeft Overmars überhaupt de middelen om de kern deze zomer te versterken? In het Antwerp van vandaag valt ook voor Janssen weinig eer te rapen.

De komende weken verwachten we nog geen witte rook over de contractsituatie van Janssen. De Nederlander zal wellicht zelf ook de spreekwoordelijke kat uit de boom willen kijken. Kijkt de concurrentie ondertussen mee? Eerlijk: we hebben géén idee. Maar Janssen heeft in onze ogen zijn plaats bij een topclub uit de Jupiler Pro League of Eredivisie.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Vincent Janssen

Meer nieuws

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

19:40
Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

19:20
Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

19:00
Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

18:40
Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

18:15
Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

17:00
🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

17:30
Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

15:50
1
Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Analyse

Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen

16:30
2
Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

15:50
Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Analyse

Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder

15:15
5
Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

15:15
2
Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

14:50
Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

14:20
Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

13:50
Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

13:45
Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

13:00
18
Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Analyse

Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard?

11:40
8
Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

12:30
Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

12:02
2
Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

12:00
Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

11:20
Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

10:15
5
Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

09:45
17
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

09:15
11
Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

08:02
Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

08:21
Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

07:37
5
Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

07:20
1
'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

06:45
3
📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

23:00
5
RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

22:30
6
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
1
Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

22:00
1
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
7
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

IXL IXL over Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Artevelde Artevelde over Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK Madeiros Madeiros over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" RememberLierse RememberLierse over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep TIGERMANIA TIGERMANIA over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Andreas2962 Andreas2962 over Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Charly Charly over Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Stigo12 Stigo12 over Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved