Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG
Voor Union SG wordt het een cruciale week. Het kan alles kwijtspelen of heel veel in huis halen. Eerst is er de bekerfinale tegen RSC Anderlecht, daarna volgt een duel op bezoek bij Club Brugge in Jan Breydel. Uit Brugge kwam alvast goed nieuws.

Welke spelers fit zullen zijn voor de strijd in de clash tussen Club Brugge en Union SG? Vanuit Brusselse hoek is dat nog koffiedik kijken, niet in het minst omdat er op donderdagnamiddag nog een belangrijke clash op het programma staat.

Union SG neemt het in de bekerfinale namelijk op tegen RSC Anderlecht. Dat de Brusselaars drie dagen voor een meer dan waarschijnlijk beslissend titelduel nog aan de bak moeten in de finale van de Beker van België?

Club Brugge kijkt uit naar duel met Union SG

Dat is volgens Olivier Deschacht simpelweg competitievervalsing. Hij schoot dan ook al met scherp richting de kalendermakers van de Pro League. Hij is hoopvol voor Anderlecht in de bekerfinale, maar vindt het niet normaal dat er op drie dagen twee zo'n krakers op het programma staan voor Union SG.

Ondertussen is er vanuit Brugge dan weer bijzonder goed nieuws naar buiten gekomen over een aantal van de heikele thema's die er binnen de kern leefden. Drie sterkhouders zouden met oog op zondag opnieuw fit mogen worden verwacht.

Onyedika, Seys én Ordonez klaar voor de strijd met Union SG

Of Raphaël Onyedika zal spelen nu Hugo Vetlesen opnieuw klaar is voor de strijd? Dat is nog maar de vraag. Maar zijn blessure lijkt achter de rug, waardoor Ivan Leko alvast een extra optie op het middenvelder krijgt om mee te puzzelen.

Ondertussen is er ook achterin goed nieuws. Zowel Joel Ordonez als Joaquin Seys liepen volgens Het Laatste Nieuws vrolijk rond op training woensdag, waardoor het in de lijn der verwachtingen ligt dat beiden gewoon fit raken voor de clash met Union SG. Op die manier lijkt Club Brugge zo goed als op zijn sterkste opstelling aan de aftrap te komen tegen de Brusselaars, al is Sabbe natuurlijk wel nog lang buiten strijd.

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

10:00
LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ... Analyse

