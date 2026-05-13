'Barcelona heeft groot nieuws te melden over architect van het succeselftal'

FC Barcelona wil langer door met Hansi Flick. De Catalaanse grootmacht gaat het contract van de Duitse coach verlengen. Beide partijen hebben ondertussen een akkoord gesloten. Het is de bedoeling om de contractverlenging snel officieel te maken.

Hansi Flick saat sinds 2024 aan het roer bij FC Barcelona. De Catalaanse prijzenkast vaarde er op die korte tijd alvast wel bij. De Duitse coach begon van bij de start van zijn Catalaanse avontuur prijzen te pakken.



In zijn debuutseizoen pakte Flick meteen de Spaanse landstitel, de Copa del Rey én de Spaanse Supercup. Sinds afgelopen zondag Barça ook dit seizoen van de Spaanse landstitel. Twee op twee voor de Catalenen onder het bewind van Flick.

Contractverlenging

We schreven eerder al dat Barcelona het contract van Flick wil verlengen. De Duitser wou zelf echter niet dat er nieuws over een contractverlenging werd wereldkundig gemaakt vooraleer de titelstrijd in een definitieve plooi lag.

De Spaanse verwachten één dezer dagen dan ook witte rook. Momenteel worden de laatste punten en komma's op de juiste plaats gezet. Flick gaat zijn contract met één seizoen verlengen en ligt zo tot medio 2028 vast op Camp Nou.







De uitdaging richting volgend seizoen wordt alvast groot. Real Madrid is erop gebrand om een verse start te nemen na een héél middelmatig seizoen. Daarnaast verwachten de fans van Barça eveneens succes in de Champions League.