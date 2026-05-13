Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

Voor Union SG draait donderdag alles om één wedstrijd. In de bekerfinale tegen Anderlecht ligt niet alleen een prijs klaar, maar ook de kans om het seizoen een historische wending te geven.

Donderdag is het D-Day voor Union SG. De Brusselaars spelen de bekerfinale tegen Anderlecht en zullen met scherp moeten schieten: paars-wit wacht al jaren op een trofee en verloor de finale afgelopen seizoen nog met 2-1 van Club Brugge. De honger is groot.

Maar de Unionisten zijn zeker even hongerig, want voor hen staat de dubbel nog op het spel. Donderdag kan het begin van iets moois zijn, of het begin van een teleurstellend seizoenseinde. Ze hebben het in ieder geval volledig zelf in handen.

Christian Burgess verwacht spektakel in Brusselse bekerfinale

Christian Burgess sprak daags voor de wedstrijd al met de pers. Hij belooft de fans spektakel op de Heizel. "Ik verwacht een intense wedstrijd. Een finale... Voor de neutrale fans zal het een goeie match zijn, want beide ploegen gaan er alles aan doen om te winnen. Ik kijk er echt naar uit om onze kant van Brussel te vertegenwoordigen", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws.

Hij probeert de extra druk die zo'n finale met zich meebrengt wat af te wimpelen. Of dat donderdag op het veld ook zo vlot zal gaan blijft nog maar de vraag. "We hebben dit seizoen al veel grote matchen gespeeld. Uiteindelijk is het gewoon 11 tegen 11 op een stukje gras, zoals je hele leven. Als prof ben je dat gewend, en eigenlijk verandert er weinig. Alleen is er wat meer om te doen van buitenaf."

David Hubert weet wat er in een bekerfinale gevraagd wordt

Ook coach David Hubert nam plaats op de persconferentie. Voor hem is het nog iets specialer: hij won al twee keer de Beker met Racing Genk als speler. Dit keer staat hij voor het eerst langs de zijlijn als hoofdtrainer.



Lees ook... Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK›

"Zoals elke finale, wordt er in één match gespeeld. Dan is het altijd 50-50, en bepaalt de vorm van de dag het resultaat", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "En hoe we met onze emoties omgaan. Ik wil mijn ervaring als speler overbrengen. Maar we hebben al best wat grote matchen gespeeld de laatste tijd, met veel volk in de tribune. Dat zal ons ook helpen om kalm te blijven."

Kevin Rodriguez lijkt op tijd fit te raken voor topaffiche

De Belgische trainer kon ook nog met goed nieuws over zijn kern komen, want Kevin Rodriguez lijkt fit te zijn. "Jullie zullen dadelijk op training wel zien of hij volledig meetraint. Maar de onderzoeken waren goed. De eerste indrukken waren niet te best, maar nadien bleek dat het wel meeviel", klinkt het.

Met een bijna volledige kern aan de aftrap lijkt Union in elk geval zonder excuses aan die finale te kunnen beginnen. En dat is geen overbodige luxe, want de inzet is enorm voor beide clubs. "Er staat veel op het spel voor beide clubs. Voor hen is dit een mogelijkheid op een prijs waar ze al lang naar hunkeren, dus ik verwacht veel honger. Ik verwacht ze gemotiveerd aan de aftrap, maar dat had ik ook van Antwerp verwacht bijvoorbeeld als zij hier nu stonden", besluit Hubert.