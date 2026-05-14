Datum: 14/05/2026 15:00
Competitie: Beker van België
Speeldag: Finale
Stadion: Joseph Marien stadion

Het is eindelijk zover. Vanmiddag om 15 uur kijken Union en Anderlecht elkaar recht in de ogen in een historische Brusselse bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Voor het eerst staat er een volledig Brusselse affiche op het programma, met bovendien enorm veel belangen voor beide clubs.

Johan Walckiers
10:09
 Bart Meert - die van 2006 tot 2016 actief was voor RSC Anderlecht - heeft gesproken over zijn liefde voor paars-wit en zijn job bij Union SG, waar hij sinds 2022 actief is: https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2026-05-14/anderlecht-stuit-naast-hubert-op-ng-een-oudgediende-ik-heb-een-geel-blauw-hart

Vooraf

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale
Foto: © photonews

Union begint als favoriet aan de wedstrijd. De landskampioen kroonde zich vorig seizoen nog tot de beste ploeg van België en aast na de titel nu op een nieuwe trofee. Sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2021 groeide Union opnieuw uit tot een vaste topclub en de club uit Vorst wil dat nu bevestigen met een nieuwe bekerwinst.

Anderlecht moet Europees voetbal halen

Toch leeft de finale ook in Anderlecht als geen ander. Paars-wit jaagt op zijn eerste grote prijs sinds de Belgische Supercup van 2017. De beker wist Anderlecht zelfs al niet meer te winnen sinds 2008. Bovendien verloor RSCA drie van zijn laatste bekerfinales, waardoor de honger naar succes bijzonder groot is.

De bekerfinale komt er bovendien op een cruciaal moment in het seizoen. Union trekt na deze wedstrijd nog naar Club Brugge in een mogelijk beslissende titelmatch, terwijl Anderlecht volop strijdt voor een Europees ticket via de competitie. Een bekerzege zou voor paars-wit dan ook een enorme opluchting betekenen.

Bij Union lijkt trainer David Hubert goed nieuws te hebben gekregen in aanloop naar de finale. Kevin Rodriguez lijkt immers fit geraakt voor de clash met Anderlecht nadat er eerst gevreesd werd voor een hamstringblessure. Promise David blijft wel out, maar verder recupereert Union met Mac Allister, Burgess en Zorgane drie belangrijke pionnen na schorsing.

Cvetkovic in de basis?

Daardoor kan Hubert wellicht opnieuw rekenen op zijn vertrouwde basiselftal, met Scherpen in doel en een sterke as rond Burgess, Zorgane en Ait El Hadj.

Bij Anderlecht is het vooral uitkijken naar Mihajlo Cvetkovic. De jonge spits pakte afgelopen weekend rood tegen AA Gent na een opstootje met Siebe Van der Heyden, maar is wel speelgerechtigd voor de finale. Het blijft afwachten of hij meteen opnieuw vertrouwen krijgt in de basis.

Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor een geladen Brusselse topper met sfeer, spanning en mogelijk een historische ontknoping.

Prono Union SG - Anderlecht

Union SG wint
Anderlecht wint
Populairste
2-0
(5x)		 3-0
(2x)		 2-1
(2x)

Vergelijking Union SG - Anderlecht

Onderlinge duels gewonnen

14
3
3
26/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
30/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
31/08 18:30 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

11/05 2

De bekerfinale tussen Union SG en RSC Anderlecht leeft enorm in Brussel. Voor Anouar Ait El Hadj wordt het een bijzonder duel tegen zijn ex-club. De middenvelder van Union ...

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

11/05

De spanning stijgt richting de bekerfinale tussen Anderlecht en Union. Voor het eerst ooit staan beide Brusselse clubs tegenover elkaar in een finale van de Beker van Belgi...

Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

13/05 6

Nathan De Cat staat donderdag voor zijn eerste echte bekerfinale als speler van Anderlecht. De 17-jarige middenvelder oogt klaar voor Union SG en stuurde tegelijk ook een o...

Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

13/05 2

Donderdag staan Union en Anderlecht tegenover elkaar in de finale van de Beker van België. Een galawedstrijd waarvoor RSCA heel wat opvallende gasten heeft uitgenodigd. Ook...

Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

13/05

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union SG belooft ook naast het veld een stevige uitdaging te worden. Na de incidenten van vorig jaar nemen de ordediensten nu extra maat...

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

13/05 18

Colin Coosemans zorgde na het gelijkspel tegen KAA Gent voor flink wat ophef met zijn gedrag op en rond het veld. Intussen kijkt de doelman daar zelf op terug en probeert h...

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

13/05

Anderlecht staat donderdag voor een bekerfinale met grote sportieve én emotionele inzet. In de aanloop naar de Brusselse derby hamert Jérémy Taravel vooral op één cruciaal ...

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

13/05

Union SG blijft niet alleen op het veld grote stappen zetten, maar kijkt ook naast het terrein ambitieus vooruit. Met een nieuw stadion in zicht en sportief succes dat aanh...

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

13/05 7

Nathan De Cat hoopt vrijdag op goed nieuws wanneer Rudi Garcia zijn WK-selectie bekendmaakt. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht weet dat het moeilijk wordt, maar voel...

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

13/05

Voor Union SG draait donderdag alles om één wedstrijd. In de bekerfinale tegen Anderlecht ligt niet alleen een prijs klaar, maar ook de kans om het seizoen een historische ...

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

08:30

RSC Anderlecht maakt zich op voor een héél belangrijke dag in de geschiedenis van de club. Winst in de finale van de Beker van België tegen Union SG zou voor eindelijk nog ...

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

08:36

Het is eindelijk zover. Vanmiddag om 15 uur kijken Union en Anderlecht elkaar recht in de ogen in een historische Brusselse bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Voor...

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ...

09:30

Donderdagnamiddag staat er een bekerclash op het programma tussen Union SG en Club Brugge. Wie de favoriet is? Volgens de meeste analisten is dat Union SG. Maar is dat ook ...

