Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Union SG en RSC Anderlecht staan voor een heel belangrijke dag in hun geschiedenis. Paars-wit kan een eerste prijs pakken in negen jaar, Union kan dan weer een eerste stap zetten richting een mogelijke historische dubbel in een cruciale week met ook nog Club Brugge op komst.

Zowel Union SG als RSC Anderlecht lijken in vorm te zijn en hebben zin in de bekerfinale. Beide ploegen zijn klaar voor de Brusselse derby - nog maar de derde keer dat een derby het schouwspel is in een bekerfinale.

Derde derby in de finale van de Croky Cup

Club Brugge won in 1986 de Beker van België van Cercle Brugge met 3-0, tien jaar later was het opnieuw raak voor blauw-zwart in de clash met groen-zwart. In 2026 krijgen we voor het eerst een Brusselse derby om de Croky Cup.

Onderweg naar de bekerfinale hebben zowel Union SG als RSC Anderlecht een paar pittige wedstrijden moeten afwerken. Hoog tijd om dus even de volledige 'road to the finals' onder de loep te nemen van beide ploegen.

Union SG

Voor de landskampioen begon het avontuur tegen amateurclub Tubize-Braine. Kevin Rodriguez (2x) en Promise David zorgden voor een zakelijke 0-3 overwinning. In de achtste finales hadden de Brusselaars het dan weer wat moeilijker tegen Zulte Waregem.

Ujka had voor een snelle voorsprong gezorgd in het Dudenpark en het duurde tot een kwartier voor tijd voor andermaal Rodriguez gelijk kon maken. Promise David kon verlengingen voorkomen en een ticket voor de kwartfinales bewerkstelligen.



In die kwartfinales stond er geen maat op Union op bezoek bij Dender. De halve finales kwamen nooit in het gedrang, zelfs zonder al te zwaar op het gaspedaal te moeten drukken. En de halve finales tegen Charleroi waren vooral het begin van het einde voor Hans Cornelis, die te veel op de beker ging focussen. Alles op een rijtje:

Tubize-Braine - Union SG 0-3

Union SG - Zulte Waregem 2-1

Dender - Union SG 0-2

Charleroi - Union SG 0-0, 1-4

RSC Anderlecht

Het pad van RSC Anderlecht naar de bekerfinale was er eentje met toch wel wat vallen en opstaan. Het begon al in de zestiende finales tegen amateurclub KVK Ninove. De Ninovieters gaven hun thuisvoordeel op, waardoor ze in het Lotto Park mochten/moesten gaan spelen.

Paars-wit haalde het met 2-0, maar had het na twee vroege goals van Adriano Bertaccini en César Huerta eigenlijk niet onder de markt en moest een paar keer plooien tegen de Oost-Vlamingen. Een ticket voor de volgende ronde werd wel geboekt.

Daarin was KRC Genk de volgende tegenstander en dat leverde 120 minuten spanning op. Bertaccini was de man die voor het verschil zorgde tijdens de 90 minuten, via Hazard en Kanaté werd het na verlengingen 1-3.

In de kwartfinales was het opnieuw Hazard die voor het verschil zorgde. Hij maakte het enige doelpunt vanop de stip tegen KAA Gent: 1-0. En zo werd er een ticket voor de halve finales tegen Antwerp geboekt.

RSC Anderlecht maakt indruk in debuut onder Taravel

In de heenwedstrijd leek het helemaal fout te gaan lopen. In het Lotto Park werd verloren van Antwerp met het kleinste verschil, al kon het met negen tegen elf zelfs nog slechter zijn afgelopen. De terugwedstrijd op De Bosuil maakte veel goed.

Het debuut van Jérémy Taravel als T1 bij paars-wit werd opgeleukt met een heel erg knappe overwinning: 0-4. Het had evengoed anders kunnen lopen, maar Anderlecht maakte wel indruk met heel veel druk op de ketel. Alles op een rijtje:

RSC Anderlecht - KVK Ninove 2-0

KRC Genk - RSC Anderlecht 1-3 na verlengingen

RSC Anderlecht - KAA Gent 1-0

RSC Anderlecht - Royal Antwerp 0-1, 4-0