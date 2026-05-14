Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het avontuur van Karel Geraerts bij Stade de Reims is officieel voorbij. De club liet weten in onderling overleg uit elkaar te gaan. En zo ligt de weg naar België (en Charleroi?) open voor de Belgische coach.

"Stade de Reims en Karel Geraerts hebben in onderling overleg besloten hun samenwerking te beëindigen. Aan het einde van het seizoen 2025-2026, en gezien de verwachtingen voor dat seizoen, hebben beide partijen ervoor gekozen hun partnerschap niet voort te zetten."

"Deze beslissing heeft ook gevolgen voor zijn assistent, Tim Smolders", aldus Stade de Reims in een statement dat werd gedeeld op de eigen webstek. Een stevig statement van de Franse club na de teleurstellende resultaten.

Karel Geraerts bekoopt gemiste promotie naar de Ligue 1 met Stade de Reims

Reims had gehoopt op promotie naar de Ligue 1, maar zover kwam het niet. Er werden te weinig punten gehaald om de top-5 van het klassement te halen en zo play-offs af te dwingen voor mogelijke promotie naar de Ligue 1.

De verschillen waren klein, want Reims pakte 56 punten en werd daarmee zesde op amper twee eenheden van Red Star en Le Mans, terwijl ook het nummer twee voorlopig niet eens zover weg was van Stade de Reims.

Terugkeer naar België een optie voor Karel Geraerts? Het is zeker mogelijk

Volgens La Dernière Heure bestaat de mogelijkheid dat Karel Geraerts deze zomer in Charleroi op Mambourg neerstrijkt. Nadat hij de promotie met Stade de Reims misliep, zal het ook voor Geraerts zelf even herbronnen worden. En dan vervolgens snel schakelen richting een avontuur in ons eigen land?

Want als vrije coach kan hij beslissen wat hij de komende maanden gaat doen. En daarbij staat dus ook een terugkeer naar de Belgische competitie mogelijk in de plannen. Er heeft (nog) geen formeel overleg plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, maar Karel Geraerts heeft goede contacten en een goede reputatie in Charleroi nadat hij er in 2016 zijn spelerscarrière beëindigde.

