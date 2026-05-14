Aernout Van Lindt
Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden
Christian Burgess zit in zijn laatste contractmaanden bij Union SG. Verlengt hij er zijn avontuur? Dat is in elk geval zijn wens. Ondertussen is er ook nieuws over zijn statuut op international vlak, want Burgess gaat ... Belg worden.

In juli 2020 baarde de komst van Christian Burgess als vrije speler naar Union Saint-Gilloise niet veel opzien. Overgekomen van Portsmouth (derde Engelse klasse) stond de verdediger op het punt 29 te worden en hij had zijn geboorteland Engeland nog nooit verlaten.

Burgess maakt heel veel indruk in ons land

Zes jaar later is de Londenaar een instituut in het Dudenpark en een van de meest ambivalente spelers van de competitie, balancerend tussen zijn trash talk op het veld en zijn innemende persoonlijkheid daarbuiten.

"Om een wedstrijd te winnen moet je alles geven, en dat hoort erbij. Buiten het veld ben ik veel rustiger. Eigenlijk ben ik best wel cool, weet u. Als ik dat zo mag zeggen. Maar op het veld... kan ik in een oogwenk van de ene toestand in de andere gaan", lacht hij in Het Laatste Nieuws.

Meer dan ooit geïntegreerd in zijn omgeving

Als kapitein heeft Burgess alles gewonnen met Union, tot zelfs het recht om zijn landgenoot Harry Kane uit te dagen in de Champions League, meer dan tien jaar nadat hij hem bijna al eens had gekruist in de lagere divisies van het Engelse voetbal.

Een steunpilaar in de kleedkamer, maar de verdediger zit wel op het einde van zijn contract. En zoals we bij Anthony Moris zagen, kent de clubleiding geen voorkeursbehandeling voor bewezen diensten, wat al tot pijnlijke vertrekken leidde. Als het van Burgess afhing, tekende hij meteen bij. De speler en zijn partner voelen zich bijzonder goed in Brussel en willen er blijven.

"Natuurlijk praten we af en toe over de situatie. Het is een beslissing die we samen moeten nemen. Hoe dan ook zien we een leven in Brussel, zowel tijdens als na mijn spelerscarrière. Dus als ik een nieuw contract zou kunnen tekenen, zou dat geweldig zijn", legt hij uit.

Zijn plannen zijn flink veranderd tegenover wat hij enkele jaren geleden dacht: "Als jongere dacht ik dat ik mijn carrière in Thailand of zoiets zou afsluiten. Maar nu zou ik idealiter bij Union willen blijven, maar we hebben een bedrag afgesproken. We moeten er niet omheen draaien; uiteindelijk heeft alles zijn prijs."

Christian Burgess binnenkort Belgisch staatsburger

Of hij nu verlengt of niet, Christian Burgess blijft na de wedstrijden iets gaan drinken met de Union-supporters, onder meer op het Flageyplein en aan het Kasteleinplein, waar hij zijn vaste plekjes heeft. De aanvoerder van Union heeft zelfs een aanvraag tot Belgische nationaliteit ingediend.

Omdat hij al zes jaar in ons land verblijft, komt hij daar nu voor in aanmerking. Dat zou in de loop van juni rond moeten zijn. Een ingreep die Union zou kunnen toelaten om een extra Belgische speler op het wedstrijdblad te zetten - geen onbelangrijk punt in het Dudenpark.

Theoretisch zou Christian Burgess zelfs Rode Duivel kunnen worden, aangezien hij nooit voor Engeland werd opgeroepen. Al is het maar de vraag of Rudi Garcia hem als een oplossing voor de toekomst ziet. Maar mocht hij vinden dat het aan wat leiderschap ontbreekt in zijn defensie...

LIVE: Anderlecht start met Hazard en zonder Verschaeren... Taravel verrast

Nieuwste reacties

