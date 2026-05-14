Een win-winsituatie voor alle partijen: Napoli maakt er om deze reden géén probleem van dat Lukaku nu al punt zet achter Italiaans seizoen

Heeft Romelu Lukaku zijn laatste wedstrijd voor SSC Napoli gespeeld? De aanvaller keert terug naar België om de laatste puntjes op de i te zetten in zijn revalidatieproces. En dat is een win-winsituatie voor beide partijen.

Romelu Lukaku trainde sinds enkele dagen opnieuw bij SSC Napoli. Ondertussen hebben we de bevestiging gekregen dat Big Rom morgen al opnieuw op een vliegtuig naar Brussel zal stappen.

Big Rom en Partenopei hebben die beslissing in onderling overleg genomen. Napoli moet nog twee speeldagen afwerken in de Serie A, maar de kans is héél klein dat Lukaku speelminuten zal maken.

Voordelen voor Lukaku én Napoli

In het kader van het WK wil Lukaku zich optimaal voorbereiden in België. Het is al langer duidelijk dat het jeugdproduct van RSC Anderlecht alles in het werk stelt om topfit af te reizen naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Maar ook Napoli ziet er enkel voordeel in. Lukaku heeft een contract tot medio 2027 in Napels, maar de Italiaanse topclub is onze landgenoot liever kwijt dan rijk. Vooral het loon van Big Rom weegt héél zwaar door in de Napolitaanse boekhouding.

Sterk WK zorgt voor (hogere) transfersom

Napoli is echter niet van plan om het contract van Lukaku te ontbinden. Partenopei hoopt op een transfersom tussen tien en vijftien miljoen euro. Dat is meteen ook de reden waarom Anderlecht kansloos lijkt in het dossier.



Een sterk WK van Lukaku kan ervoor zorgen dat er meer interesse is én dat de transfersom omhoog schiet. Napoli heeft er dus alle belang bij dat Big Rom in optimale omstandigheden De Grote Plas kan oversteken. Ook al zal hij nooit nog een minuut voor Napoli spelen.

