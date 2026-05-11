Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

De beslissing rond de beloftenploegen dreigt het Belgische profvoetbal volledig door elkaar te schudden. Achter de schermen groeit namelijk opnieuw de steun voor de terugkeer van de play-offs en opvallend genoeg zou ook Club Brugge KV bereid zijn water bij de wijn te doen.

De reden? Het behoud van Club NXT in het profvoetbal. De voorbije dagen kreeg Club Brugge een stevige klap te verwerken nadat de Belgische Mededingingsautoriteit oordeelde dat Club NXT wél moet degraderen naar het amateurvoetbal. Daardoor zou RWDM Brussels in de Challenger Pro League blijven. In Brugge viel dat nieuws bijzonder slecht.

Club Brugge gaat al in beroep tegen de beslissing

Blauw-zwart trok ondertussen al naar het Marktenhof in beroep. Binnen de club vindt men dat de regels tijdens het seizoen veranderd werden. Volgens de huidige regeling konden beloftenploegen immers enkel zakken wanneer een andere U23-ploeg promoveerde uit Eerste Nationale, iets wat dit seizoen niet gebeurde.

Maar terwijl dat juridische gevecht loopt, wordt tegelijk volop gewerkt aan een politieke oplossing binnen de Pro League. En daar lijken de kaarten plots helemaal anders te liggen.

Club Brugge gold de voorbije jaren als een van de grote tegenstanders van de play-offs. De club wilde af van het systeem en koos mee voor een competitie met achttien ploegen zonder nacompetitie. Alleen lijkt de situatie nu veranderd, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens verschillende bronnen zou Club bereid zijn opnieuw play-offs te aanvaarden vanaf 2027, op voorwaarde dat Club NXT opnieuw een plaats krijgt in het profvoetbal.

Wel play-offs, geen halvering van de punten

Daarmee zou een opmerkelijke bocht worden ingezet. Al is het niet de enige voorwaarde. Club wil ook vermijden dat de punten opnieuw gehalveerd worden én dringt aan op een beperkter aantal wedstrijden op de kalender.



Opvallend is dat meerdere topclubs opnieuw richting dezelfde kant lijken te kijken. Bij Anderlecht groeit al langer het gevoel dat de afschaffing van de play-offs een fout was. CEO Kenneth Bornauw liet eerder al verstaan dat een competitie met achttien clubs volgens hem moeilijk leefbaar blijft op lange termijn.

Ook Genk staat opnieuw open voor gesprekken. Genk stemde vorig jaar vooral mee in functie van Jong Genk, maar nu de hele U23-constructie juridisch onder druk staat, beseffen ook de Limburgers dat er een nieuw compromis nodig is.

Daardoor ontstaat plots een stevig front van topclubs dat opnieuw richting play-offs kijkt. Gent pleit daar al maanden openlijk voor, terwijl ook Charleroi en Standard voorstanders blijven van het systeem.

Volgend seizoen geen play-offs, daarna...

Vooral Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat zou momenteel druk bezig zijn om achter de schermen alle partijen opnieuw dichter bij elkaar te brengen. Er wordt gewerkt aan een globaal akkoord waarin zowel de belangen van de topclubs als die van de kleinere ploegen verwerkt moeten worden.

Dat er volgend seizoen al opnieuw play-offs komen, lijkt uitgesloten. De competitie met achttien clubs ligt vast. Maar vanaf 2027-2028 lijkt een nieuwe hervorming plots weer realistisch.

