Max Dean traint gewoon mee bij KAA Gent: De Mil legt uit

1895

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KV Mechelen. Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij de Buffalo's was Max Dean. De spits aast op een vertrek en zal vermoedelijk ook donderdag niet in actie komen tegen Göteborg in afwachting van een deal.