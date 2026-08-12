Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

Redactie
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Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Lucas Stassin op weg naar een opvallende nieuwe uitdaging?

Saint-Étienne staat inmiddels open voor een vertrek van Lucas Stassin. Dat weet alvast Ekrem Konur te melden in een bericht op X. Benfica wordt genoemd als geïnteresseerde partij, maar ook Galatasaray en Brentford hebben evengoed belangstelling volgens de transfergoeroe.

De 21-jarige Belgische spits ligt tot 2028 onder contract en wordt gewaardeerd op 15 miljoen euro volgens Transfermarkt. Of hij deze zomer ook effectief zal vertrekken bij zijn Franse club? Dat zal nog moeten blijken. Maar het is al een nieuwigheid dat zijn club al wil praten over een mogelijke deal. We volgen de zaak met u mee op de voet op ...

Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)?

Wat gaat er gebeuren met de toekomst van Arthur Vermeeren? De nog steeds jonge ex-speler van Royal Antwerp FC kwam als een komeet, maar kon het in het buitenland tot op heden nog niet waarmaken. En dus wenkt mogelijk een nieuwe deal. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Ferran Torres staat voor absolute toptransfer

Ferran Torres lijkt op weg naar Paris Saint-Germain. De geruchten zijn een tijdje geleden al aangezwengeld en blijven ondertussen rustig verder duren. Daarmee lijkt er toch een en ander aan de hand in de zaak.

Zo zou de Spanjaard ondertussen afwezig zijn op training bij Barcelona, zodat hij zich kan focussen op zijn transfer naar PSG. Er zou al een mondeling akkoord zijn en ook op clubniveau komen beide partijen dichter bij elkaar voor een deal die rond de 55 miljoen euro zou moeten gaan schommelen. De komende dagen mag er meer duidelijkheid verwacht worden over de deal.

Aernout Van Lindt

Franjo Ivanovic trekt van Benfica naar Lens

Franjo Ivanovic speelde in het seizoen 2024-2025 nog voor Union SG. Bij de Brusselaars maakte hij indruk met 21 goals over alle competities heen. Dat leverde hem meteen ook een transfer op naar het Portugese SL Benfica.

Het werd een toptransfer voor Union SG, maar nog geen topverhaal voor Ivanovic zelf bij Benfica. Nu is er voor hem een oplossing gezocht en die ligt in een uitleenbeurt aan het Franse Lens, dat zo zijn Belgische links nog wat steviger maakt. Ivanovic ligt nog vier jaar onder zeil in Portugal, maar het volgende seizoen zal hij dus aanvoer krijgen van onder meer Skoras en Hazard.

Aernout Van Lindt

Ajax maakt werk van deal met Barcelona

Jofre Torrents lijkt op weg van FC Barcelona naar AFC Ajax Amterdam. De speler wordt al langere tijd aan Ajax gelinkt, maar volgens De Telegraaf wordt er nog onderhandeld over de voorwaarden van de deal.

Cruijff zou mikken op een transfervrije overname van de tot medio 2028 vastliggende verdediger. De Amsterdammers willen gebruik maken van een trucje om niets te betalen. Volgens Spaans bronnen is er dan weer wél al een deal - en zou er wel betaald worden. De komende uren, dagen of weken zal blijken hoe de vork écht in de steel steekt en wie zijn gelijk haalt.

KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

KV Mechelen heeft zijn eerste defensieve versterking van de zomer beet. De 22-jarige Leo Hjelde komt over van Sunderland en moet de concurrentie achterin verhogen. De Noor tekent Achter de Kazerne tot 2029, met nog een optie op een extra seizoen.  (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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