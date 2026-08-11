Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 35 reacties
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku tekent vandaag bij Fenerbahçe. De laatste details zijn uit de weg en de Turkse club vond een akkoord met Napoli. Daarmee begint de 33-jarige aanvaller aan een nieuw hoofdstuk in zijn bijzonder lange carrière.

Acht miljoen per jaar voor Lukaku, hij tekent maar voor één seizoen

De transfer van Lukaku naar Fenerbahçe zit in de laatste rechte lijn. Volgens transferjournalist Nicolò Schira is er een akkoord in principe over een contract tot 2027, met bovendien een optie om daar nog een jaar aan toe te voegen. Eén jaar dus in plaats van de eerder genoemde twee jaar. De Belgische spits zou bij de Turkse topclub jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro verdienen, aangevuld met bonussen.

Ook over de transfersom wordt stilaan duidelijkheid geschept. Het zou om een dikke zes miljoen gaan, maar kan met bonussen oplopen. Fenerbahçe zou aanvankelijk een lager bod hebben uitgebracht. De onderhandelingen moesten vooral die laatste financiële kloof dichten.

Lukaku kiest voor Fenerbahçe

Daarmee komt er een einde aan een periode van twee seizoenen bij Napoli. Lukaku werd in de zomer van 2024 definitief overgenomen van Chelsea en speelde een belangrijke rol in de Italiaanse titelcampagne. In zijn eerste Serie A-seizoen in Napolitaanse loondienst was hij goed voor veertien competitiegoals.

Zijn tweede periode in Napels verliep echter een stuk minder overtuigend. Door een blessure kwam hij heel het seizoen niet in actie en Napoli ging met Rasmus Hojlund een nieuwe spits halen. Het werd al snel duidelijk dat Napoli van hem af wou en de strubbelingen tussen de twee partijen stapelden zich op.

Statement van Fenerbahçe

Voor Fenerbahçe is de komst van Lukaku een statement. De Turkse club wil zich opnieuw nadrukkelijk op de Europese voetbalkaart zetten en ziet in onze landgenoot de ervaren afwerker die het verschil moet maken in de aanval. Lukaku brengt bovendien een indrukwekkend palmares mee.

Wie er minder blij zal zijn: de fans van Anderlecht. Die hadden deze zomer al op een terugkeer van Lukaku gehoopt, maar dat de spits maar voor één seizoen met optie tekent, is wel een goed teken dat hij volgende zomer zou kunnen terugkeren. Al valt het af te wachten of de fans daar blij mee zullen zijn.

35 reacties
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