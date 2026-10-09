Inter krijgt stevige tegenvaller te verwerken voor wedstrijd tegen Club Brugge

Club Brugge trekt volgende week dinsdag naar San Siro voor zijn tweede wedstrijd in de League Phase van de Champions League. In aanloop naar die belangrijke Europese avond zit Inter met een nieuw blessuregeval. Zomeraanwinst Curtis Jones kampt met een probleem aan de rechterdij en dreigt het duel met blauw-zwart te missen.

Jones onderging donderdag medische onderzoeken in het Humanitas Research Hospital in Rozzano. Daaruit bleek dat de Engelse middenvelder een myofasciale blessure aan de adductoren van zijn rechterdij heeft opgelopen. Inter plakt voorlopig geen concrete hersteltermijn op zijn blessure.

De Italiaanse landskampioen laat in een officieel communiqué weten dat de toestand van Jones de komende dagen opnieuw geëvalueerd zal worden. Daardoor is het voorlopig hoogst onzeker of hij dinsdagavond tegen Club Brugge inzetbaar zal zijn.

Timing bijzonder vervelend voor Inter

Voor Inter komt de blessure op een slecht moment. De ploeg van Cristian Chivu hervat zaterdag eerst de Serie A met een thuiswedstrijd tegen Parma. Amper drie dagen later staat Club Brugge al op bezoek in San Siro.

Bovendien kan Inter in de Champions League maar beter punten beginnen pakken. De Italianen verloren hun eerste Europese wedstrijd van het seizoen met 2-1 op het veld van Real Madrid. Ook Club Brugge staat na de openingsspeeldag nog met nul punten, waardoor het onderlinge duel meteen extra belangrijk wordt.

Jones maakte pas afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Milaan. Inter haalde de 25-jarige Engelsman definitief binnen en legde hem vast tot medio 2031. Hij maakte eind augustus zijn officiële debuut tegen Cagliari en moet dit seizoen voor extra kwaliteit en diepgang zorgen op het Nerazzurri-middenveld.





Club Brugge wacht af

Of Jones dinsdag daadwerkelijk ontbreekt, is dus nog niet officieel bevestigd. De korte tijd tussen de nieuwe evaluatie en de wedstrijd tegen Club Brugge maakt zijn situatie wel bijzonder onzeker. Blauw-zwart weet zo dat Inter mogelijk zonder een van zijn zomerse versterkingen moet aantreden. De aftrap in San Siro is dinsdag 13 oktober om 21 uur.