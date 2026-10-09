Opvallend detail bij nieuwe coach KV Kortrijk: zat weken voor zijn aanstelling al in de tribune

Daniel Beichler staat voor een bijzonder korte voorbereiding op zijn eerste wedstrijd als trainer van KV Kortrijk. De Oostenrijker stond woensdag pas voor het eerst op het trainingsveld met zijn nieuwe spelers en moet zaterdag al op bezoek bij KRC Genk. Toch begint hij lang niet volledig onvoorbereid aan zijn Belgische avontuur.

Beichler heeft amper drie trainingen om zijn ploeg klaar te stomen voor de verplaatsing naar Limburg. Ideaal vindt hij die situatie zelf niet. "Het is niet perfect als voorbereiding, maar het is wat het is", vertelt de nieuwe coach op de clubwebsite. Zijn eerste kennismaking op het veld stemde hem wel tevreden. De intensiteit lag volgens hem meteen hoog.

Opvallend genoeg kende Beichler KV Kortrijk al vóór er sprake was van zijn aanstelling. De Oostenrijker zat tweeënhalve week geleden namelijk in de tribune voor de wedstrijd tegen SK Beveren. Dat bezoek had volgens hem op dat moment niets te maken met een mogelijke trainerswissel. Samen met zijn makelaar maakte hij simpelweg een voetbalweekend door België en bezocht hij vijf wedstrijden.

Vijf Belgische wedstrijden in één weekend

Het begon vrijdag met Gent-Standard en eindigde zondagavond in Kortrijk. Sporting director Nils Vanneste bevestigt dat er voor de wedstrijd al contact was met Beichler, maar benadrukt dat een mogelijke aanstelling toen niet ter sprake kwam.

Pas daarna begon Kortrijk via data naar geschikte kandidaten te zoeken. Beichler kwam daarbij naar voren. De club won vervolgens ook informatie in bij spelers die onder hem hadden gewerkt, zowel basisspelers als jongens die minder aan bod kwamen. De feedback was volgens Vanneste positief.

Beichler zelf heeft intussen zijn huiswerk stevig gemaakt. Hij zegt alle wedstrijden van Kortrijk én Genk inmiddels bekeken te hebben. Daardoor wil hij de beperkte voorbereidingstijd zoveel mogelijk compenseren.





Meteen voor zware opdracht

De Oostenrijker omschrijft zichzelf als een veeleisende trainer die dagelijks de lat hoog wil leggen. Over zijn match met Kortrijk twijfelt hij niet. "Ik weet dat ik perfect pas bij deze club."

Veel tijd om dat te bewijzen krijgt hij aanvankelijk niet. Zaterdag wacht meteen de verplaatsing naar Genk. Daarna krijgt Beichler wel twee weken om uitgebreider met zijn spelersgroep te werken richting de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen.