Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht Futures beleeft opnieuw een moeilijk seizoen. De ploeg staat na zes speeldagen op amper één punt en nam tijdens de interlandbreak afscheid van Jelle Coen. De trainer betaalde het gelag voor de tegenvallende resultaten, maar volgens Thomas Foket ligt het probleem bij de jongerenploeg dieper dan alleen de positie van de coach.

De ervaren verdediger zag het ook in de recente 3-2-nederlaag tegen Francs Borains opnieuw mislopen. Anderlecht had volgens Foket nochtans voldoende mogelijkheden om met de drie punten naar huis terug te keren, maar gaf de wedstrijd opnieuw weg op momenten waarop het defensief beter moest.

“We hadden vooraf hard gewerkt om defensieve stabiliteit neer te zetten. Met het talent dat we hebben, moeten de kansen dan automatisch komen. Het eerste werkpunt is tegengoals voorkomen, en dan spreken we vooral over stilstaande fases", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Twee corners maken al het werk ongedaan

Net daar ging het tegen Francs Borains opnieuw fout. Anderlecht slikte twee doelpunten uit hoekschoppen. Voor Foket is dat geen detail, maar een probleem dat de ploeg punten kost.

“Op dit niveau zijn dat heel belangrijke zaken. En toch vlogen er tegen Francs Borains weer twee corners binnen. Die hoofdjes die dan meteen naar beneden gaan... Zo kan je geen matchen winnen. Dan mag je nog zo’n mooi gameplan hebben opgesteld, dat maakt dan helemaal niets meer uit.”

Volgens Foket is het des te frustrerender omdat Anderlecht voldoende kansen kreeg om de wedstrijd te winnen. Het is bovendien geen nieuw probleem. Ook in eerdere wedstrijden had de ploeg periodes waarin ze controleerde, maar uiteindelijk toch punten liet liggen.

“We hadden nochtans alles in handen om bij Francs Borains te gaan winnen. Dat is in eerdere wedstrijden dit seizoen ook al het geval geweest.”

Leeftijd mag geen excuus meer zijn

Foket, die intussen 32 jaar is, wil bovendien niet meegaan in het argument dat de Futures simpelweg te jong zijn om dergelijke fouten te vermijden. Anderlecht beschikt wel degelijk over spelers die al ervaring hebben op het niveau van de Challenger Pro League.

“We kunnen het daar niet op blijven steken. We hebben verschillende jongens in de kern die nu al een paar jaar meedraaien in de Challenger Pro League. Het moet dus gedaan zijn om te zeggen dat het aan de leeftijd ligt.”

Voor Foket is het probleem dan ook vooral een kwestie van uitvoering. Een hoekschop verdedigen heeft volgens hem weinig met leeftijd of talent te maken.

“Iedereen kan een corner verdedigen. Dat zijn dingen waar we gewoon sterker in moeten worden. Je mag immers zoveel trainen op automatismen en defensieve organisatie als je wil, als je het er tijdens de wedstrijd niet uit krijgt…”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
RSCA Futures

Meer nieuws

Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

Anderlecht krijgt ferme waarschuwing van huurclub: "Championship beter voor hem"

22:30
Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht

21:00
4
Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd

06:00
1
KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

KV Mechelen-speler wil bij Rode Duivels geraken en is zeker dat hij het aankan

23:00
Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers Analyse

Wat is er aan de hand met Genk? Hier loopt het mis voor de onderpresterende Limburgers

22:00
Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst

21:30
1
Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

Coach Bruno spreekt over Bertaccini - maar waar ligt zijn toekomst?

18:00
Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn"

20:30
8
Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

Amper 16 jaar en nu al drie Guinness-records: toptalent schrijft geschiedenis

20:00
Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

Vitor Bruno beseft het maar al te goed: "Anders wordt dat weer een item"

15:00
LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

LIVE - Speeldag 8 JPL: Jonge Buffalo stopt plots als international

19:00
'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

'Indruk gemaakt bij de Rode Duivels: Engelse topclub maakt prioriteit van Bruggeling'

19:00
9
Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

Club Brugge weer de grote winnaar: Tresoldi en Seys spannen de kroon

18:30
Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

Vincent Mannaert over Van Bommel: nog geen definitieve conclusies trekken

19:15
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

18:45
58
"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

"Mario Stroeykens heeft zichzelf een missie opgelegd: doorbreken bij Sporting Anderlecht"

16:00
3
Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

Loodzwaar: waarom het nu al een kantelpunt voor RSC Anderlecht is

13:30
Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

Nederlaag tegen Standard heeft zware gevolgen: Boateng ontslagen

17:30
Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

Live. Transfernieuws 8/10: Mourinho heeft een probleem

17:45
KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

KAA Gent boert opvallend goed onder Rik De Mil en dat is er ook aan te zien op de transfermarkt

16:40
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

16:20
1
Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

Komt het nog goed met amper 20-jarig ex-Anderlecht-wonderkind? Nu al grote vraagtekens bij carrière

14:30
3
'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

'Vincent Kompany mikt hoog en wil komen shoppen in Jupiler Pro League'

15:30
1
Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

Reservespeler in CPL maakt furore met nationale ploeg tegen Engelse toptalenten

14:15
Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV

12:30
4
Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10

14:00
9
DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

DONE DEAL: KRC Genk slaat toe met meerjarig contract voor toptalent

13:00
Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

Ongeziene reeks voor Anderlecht komt op slecht moment: Vitor Bruno krijgt meteen stevige test

08:00
1
Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

Bijzonder verhaal rond Club Brugge-speler Jan Virgili: ook zijn broer voetbalt tegenwoordig in België

12:00
1
Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

Nainggolan spreekt en zegt wat hij anders zou gedaan hebben

11:45
De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

De Club Brugge-concurrenten: de keuze van Van Bommel is nu al duidelijk

11:30
2
DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

DONE DEAL: Beerschot zet ambities kracht bij met nieuw contract

10:45
Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

Er is een plan voor Anouar Ait El Hadj na vier maanden zonder speelminuten

10:30
1
Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

Stijn Stijnen werkt al jaren aan 'agressieprobleem': "Ik ga niet van Kompany winnen"

09:30
Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

Bayern München overweegt zware uitzondering om 'beste speler ter wereld' te houden

11:00
1
Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

Dit is waarom Argentinië het nummer 10 van Lionel Messi niet kan afschaffen

10:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 20:45 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Duitse topclub kampt met een wel héél Duits probleem: massale protesten over... worst damien damien over Belgisch 18-jarig toptalent krijgt gigantische transferwaarde van 53 miljoen euro opgekleefd Goro Goro over Beerschot krijgt wel héél slecht nieuws met bekermatch tegen Anderlecht in vooruitzicht André Coenen André Coenen over 'Manchester City naar vierde klasse?' storfstievel storfstievel over Opgeleid bij Anderlecht, topkeeper in Italië, maar nu zit Mile Svilar in een bizarre impasse Demogorgon Demogorgon over Van Bommel onder vuur in Wallonië: "Dat zou geen thema mogen zijn" kloon04 kloon04 over Premier League-clubs willen veel hardere straf voor Manchester City Meut Meut over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? spiderke spiderke over Luc Nilis onthult jaren later: Belgische legende duwde hem naar de uitgang bij PSV Benbits Benbits over Nieuwe marktwaarden: Club Brugge ongeziene hofleverancier, Genk, Union en Antwerp ook in top-10 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved