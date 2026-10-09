Thomas Foket benoemt groot probleem van Anderlecht-youngsters: "Zo kan je geen matchen winnen"

Anderlecht Futures beleeft opnieuw een moeilijk seizoen. De ploeg staat na zes speeldagen op amper één punt en nam tijdens de interlandbreak afscheid van Jelle Coen. De trainer betaalde het gelag voor de tegenvallende resultaten, maar volgens Thomas Foket ligt het probleem bij de jongerenploeg dieper dan alleen de positie van de coach.

De ervaren verdediger zag het ook in de recente 3-2-nederlaag tegen Francs Borains opnieuw mislopen. Anderlecht had volgens Foket nochtans voldoende mogelijkheden om met de drie punten naar huis terug te keren, maar gaf de wedstrijd opnieuw weg op momenten waarop het defensief beter moest.

“We hadden vooraf hard gewerkt om defensieve stabiliteit neer te zetten. Met het talent dat we hebben, moeten de kansen dan automatisch komen. Het eerste werkpunt is tegengoals voorkomen, en dan spreken we vooral over stilstaande fases", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Twee corners maken al het werk ongedaan

Net daar ging het tegen Francs Borains opnieuw fout. Anderlecht slikte twee doelpunten uit hoekschoppen. Voor Foket is dat geen detail, maar een probleem dat de ploeg punten kost.

“Op dit niveau zijn dat heel belangrijke zaken. En toch vlogen er tegen Francs Borains weer twee corners binnen. Die hoofdjes die dan meteen naar beneden gaan... Zo kan je geen matchen winnen. Dan mag je nog zo’n mooi gameplan hebben opgesteld, dat maakt dan helemaal niets meer uit.”

Volgens Foket is het des te frustrerender omdat Anderlecht voldoende kansen kreeg om de wedstrijd te winnen. Het is bovendien geen nieuw probleem. Ook in eerdere wedstrijden had de ploeg periodes waarin ze controleerde, maar uiteindelijk toch punten liet liggen.





“We hadden nochtans alles in handen om bij Francs Borains te gaan winnen. Dat is in eerdere wedstrijden dit seizoen ook al het geval geweest.”

Leeftijd mag geen excuus meer zijn

Foket, die intussen 32 jaar is, wil bovendien niet meegaan in het argument dat de Futures simpelweg te jong zijn om dergelijke fouten te vermijden. Anderlecht beschikt wel degelijk over spelers die al ervaring hebben op het niveau van de Challenger Pro League.

“We kunnen het daar niet op blijven steken. We hebben verschillende jongens in de kern die nu al een paar jaar meedraaien in de Challenger Pro League. Het moet dus gedaan zijn om te zeggen dat het aan de leeftijd ligt.”

Voor Foket is het probleem dan ook vooral een kwestie van uitvoering. Een hoekschop verdedigen heeft volgens hem weinig met leeftijd of talent te maken.

“Iedereen kan een corner verdedigen. Dat zijn dingen waar we gewoon sterker in moeten worden. Je mag immers zoveel trainen op automatismen en defensieve organisatie als je wil, als je het er tijdens de wedstrijd niet uit krijgt…”