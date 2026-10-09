Bayern speurt naar nieuwe doelman en komt uit bij… Beveren

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bayern speurt naar nieuwe doelman en komt uit bij… Beveren
Foto: © photonews
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Vincent Kompany haalde als coach van Burnley meer dan eens versterking uit de Pro League. Bij Bayern München ligt dat minder voor de hand, maar de Duitse recordkampioen houdt wel degelijk een oog op een speler uit onze competitie én op een voormalige uitblinker in België.

Vincent Kompany haalde als coach van Burnley meer dan eens versterking uit de Pro League. Bij Bayern München ligt dat minder voor de hand, maar de Duitse recordkampioen houdt wel degelijk een oog op een speler uit onze competitie.

Bij Bayern München wordt de zoektocht naar een doelman een van de grote dossiers voor komende zomer. Manuel Neuer zou dan nu echt een punt achter zijn carrière kunnen zetten. Ook bij zijn doublures kan er nog wat wijzigen, waardoor de clubleiding haar opties onder de lat bekijkt.

De namen van Bernd Leno en Bart Verbruggen vielen de voorbije weken al. De Bayern-scouts volgen echter ook een doelman die het verleden bij de club draagt en vandaag in de Pro League actief is.

Johannes Schenk maakt indruk bij Beveren

Journalist Manuel Bonke meldt dat Bayern München Johannes Schenk nauwlettend blijft volgen. De Duitse doelman wordt door Preußen Münster uitgeleend aan Beveren en laat sinds zijn komst naar de Freethiel een sterke indruk na. Tegen Anderlecht speelde hij onder meer een opvallend sterke wedstrijd.

Schenk genoot tussen zijn veertiende en twintigste zijn opleiding bij Bayern. Hij maakte deel uit van de A-kern, zonder er officiële speelminuten te verzamelen. Daarna volgden een uitleenbeurt en uiteindelijk een definitieve transfer naar Preußen Münster.

Volgt een terugkeer naar Bayern?

De voormalige Duitse jeugdinternational werd eerst een vaste waarde in de tweede Bundesliga en heeft die status dit seizoen ook bij Beveren. Zijn huurperiode op de Freethiel loopt deze zomer af.

Door de verwachte verschuivingen in München kan de komende transferzomer voor Schenk een kans worden om opnieuw aan te kloppen bij Bayern. Niet meteen als eerste doelman, maar zijn ontwikkeling is de club duidelijk niet ontgaan.

De keeper sprak onlangs zelf ambitieus in een interview met TZ Muenchen: "Voor mij draait het erom dit seizoen het beste uit mezelf te halen, elke dag beter te worden en de ploeg zo goed mogelijk te helpen. De rest volgt vanzelf. Ik ben heel ambitieus, wil altijd de volgende stap in mijn carrière zetten en op het hoogst mogelijke niveau spelen."

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