Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

Zulte Waregem blijft actief zoeken naar versterking en heeft zijn oog laten vallen op John Kolawole. De 22-jarige Nigeriaanse middenvelder speelt momenteel bij Esbjerg in de Deense tweede klasse, maar kan deze zomer nog de overstap maken naar de Jupiler Pro League.

Volgens het Deense Tipsbladet heeft Essevee inmiddels een nieuw voorstel neergelegd. Het zou gaan om een totaalpakket van ongeveer één miljoen euro, inclusief bonussen en een doorverkooppercentage. Zulte Waregem probeerde eerder al twee keer om Kolawole los te weken, maar die aanbiedingen werden door Esbjerg afgewezen.

Met het verhoogde bod hoopt de club nu wel tot een akkoord te komen. Kolawole ligt in Denemarken nog tot juni 2029 onder contract, waardoor Esbjerg niet onder druk staat om hem zomaar te laten vertrekken.

Zulte Waregem blijft doorduwen

De interesse van Zulte Waregem is dus duidelijk concreet. Dat de club na twee afwijzingen opnieuw terugkeert, toont dat Kolawole hoog op het lijstje staat. Essevee is bereid om voor een speler uit de Deense tweede klasse een bedrag neer te leggen dat ruim boven zijn huidige marktwaarde ligt.

Transfermarkt schat die waarde momenteel op 300.000 euro. Het voorgestelde pakket van ongeveer één miljoen euro zou dus meer dan drie keer zo hoog liggen, al bestaat een deel daarvan uit bonussen en afspraken rond een latere verkoop.

Opvallend parcours richting Denemarken

Kolawole is een centrale middenvelder en kwam dit seizoen al twee keer in actie voor Esbjerg. De Nigeriaan speelt pas sinds afgelopen zomer voor de club. De Denen haalde hem toen weg bij het Portugese Mafra, waar hij eerder actief was. Voor zijn periode in Portugal voetbalde Kolawole ook in Singapore.





Nu kan België de volgende halte worden in zijn carrière. Zulte Waregem is alvast duidelijk bereid om ver te gaan om de transfer af te ronden. Na twee afgewezen voorstellen ligt er nu opnieuw een verbeterd bod op tafel.

De bal ligt daardoor vooral bij Esbjerg. Als de Denen bereid zijn om verder te onderhandelen, kan Kolawole binnenkort in de Jupiler Pro League terechtkomen. Essevee heeft met zijn derde poging in ieder geval duidelijk gemaakt dat het deze piste niet zomaar wil loslaten.