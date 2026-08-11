Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 2 reacties
Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jean-Louis Bouchez is anno 2026 politicus én voetbalbestuurder. De voorzitter van Royal Francs Borains overweegt zelfs om de politiek vaarwel te zeggen én zich helemaal in het voetbal te gooien. Maar dan moet er wel één héél specifieke vacature vacant komen.

Jean-Louis Bouchez is nationaal voorzitter van Mouvement Réformateur - kortweg MR. Daarnaast is de 40-jarige Henegouwer verkozen volksvertegenwoordiger in de Kamer én zetelt hij in de gemeenteraad van Mons. 

Dat is echter niet alles. Naast zijn politieke activiteiten is Bouchez de voorzitter van tweedeklasser Royal Francs Borains. Tot slot werd hij in juni verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van de Pro League.

Georges-Louis Bouchez
© photonews

"Ik werk tegenwoordig zeven op zeven en meer dan twintig uur per dag", lacht Bouchez in Le Soir. "Maar ik doe het met plezier én overgave. Als dat niet langer het geval is zal ik er meteen mee stoppen."

De dubbele pet - politici én voetbalbestuurder - zorgt ervoor dat de grens héél dun wordt. Bouchez kreeg overigens in de politieke - én voetbalwereld al kritiek op zijn activiteiten. "Ik ben liberaal. Dat betekent dat ik voorstander ben van de ontwikkeling van elke economische activiteit."

Ik zou overwegen om uit de politiek te stappen om het Belgisch voetbal te leiden

Jean-Louis Bouchez

"Als ik morgen bijvoorbeeld een belastingsysteem verdedig dat het Belgisch voetbal toelaat om competitief te blijven is dat niet omdat ik voorzitter van een Belgische profclub", knipoogt Bouchez. "Ik verdediger zo'n belastingsysteem omdat ik dezelfde logica zou hanteren in andere sectoren."

"Al zou ik overwegen om uit de politiek te stappen om… het Belgische profvoetbal te leiden", verrast Bouchez. "Je kan concrete beslissingen nemen waarvan de resultaten snel zichtbaar zijn. Dat vind ik het leuke aan voetbal. In de politiek duurt het allemaal héél lang."

Stoel van Lorin Parys is niét vrij

Enig probleem: die vacature is momenteel niét vacant. Lorin Parys - nota bene ook een voormalige politicus - is momenteel aan de slag als CEO bij de Pro League. Bouchez zal dus nog (even) geduld moeten oefenen om die beslissingen ook effectief te nemen.

"Mijn uitspraak betekent niet dat ik morgen kandidaat ben om Lorin op te volgen als CEO van de Pro League", besluit Bouchez. Maar het is wél een functie waarin ik mij zou kunnen ontplooien."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Francs Borains

Meer nieuws

Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

20:00
AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

23:00
Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

22:30
1
LIVE: Union slikt de 3-2 Live

LIVE: Union slikt de 3-2

20:34
De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

21:40
4
Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

21:20
Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

20:39
'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

21:00
1
'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

20:40
BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

20:15
2
Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit' Opinie

Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit'

19:40
2
Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

19:20
Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

19:00
1
Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt

Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt

18:30
5
Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

18:00
Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

17:30
Laatste wens van Michiel Vandeweert gaat in vervulling in Cegeka Arena

Laatste wens van Michiel Vandeweert gaat in vervulling in Cegeka Arena

17:00
1
VAR gaat te ver: UEFA wil drastisch ingrijpen

VAR gaat te ver: UEFA wil drastisch ingrijpen

16:30
4
Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

16:00
Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

15:30
3
Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

15:00
Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

14:00
2
Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

14:40
STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

14:20
Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

13:30
2
Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

12:50
4
Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

12:30
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

12:00
6
De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

11:30
6
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

11:00
62
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

09:30
12
Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

10:30
Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

10:00
9
Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

08:00
Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

09:00
7
Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

08:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Don Bozhinov Don Bozhinov over Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld Geert66 Geert66 over Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit' TatstOn TatstOn over Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden" Geert66 Geert66 over Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt Shooters Shooters over De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar Dirk1897 Dirk1897 over Bodø Glimt - Union SG: 3-2 .. .. over Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen" Don Bozhinov Don Bozhinov over 'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen' IXL IXL over Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved