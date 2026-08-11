Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"

Jean-Louis Bouchez is anno 2026 politicus én voetbalbestuurder. De voorzitter van Royal Francs Borains overweegt zelfs om de politiek vaarwel te zeggen én zich helemaal in het voetbal te gooien. Maar dan moet er wel één héél specifieke vacature vacant komen.

Jean-Louis Bouchez is nationaal voorzitter van Mouvement Réformateur - kortweg MR. Daarnaast is de 40-jarige Henegouwer verkozen volksvertegenwoordiger in de Kamer én zetelt hij in de gemeenteraad van Mons.

Dat is echter niet alles. Naast zijn politieke activiteiten is Bouchez de voorzitter van tweedeklasser Royal Francs Borains. Tot slot werd hij in juni verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van de Pro League.

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"Ik werk tegenwoordig zeven op zeven en meer dan twintig uur per dag", lacht Bouchez in Le Soir. "Maar ik doe het met plezier én overgave. Als dat niet langer het geval is zal ik er meteen mee stoppen."

De dubbele pet - politici én voetbalbestuurder - zorgt ervoor dat de grens héél dun wordt. Bouchez kreeg overigens in de politieke - én voetbalwereld al kritiek op zijn activiteiten. "Ik ben liberaal. Dat betekent dat ik voorstander ben van de ontwikkeling van elke economische activiteit."

Ik zou overwegen om uit de politiek te stappen om het Belgisch voetbal te leiden

"Als ik morgen bijvoorbeeld een belastingsysteem verdedig dat het Belgisch voetbal toelaat om competitief te blijven is dat niet omdat ik voorzitter van een Belgische profclub", knipoogt Bouchez. "Ik verdediger zo'n belastingsysteem omdat ik dezelfde logica zou hanteren in andere sectoren."





"Al zou ik overwegen om uit de politiek te stappen om… het Belgische profvoetbal te leiden", verrast Bouchez. "Je kan concrete beslissingen nemen waarvan de resultaten snel zichtbaar zijn. Dat vind ik het leuke aan voetbal. In de politiek duurt het allemaal héél lang."

Stoel van Lorin Parys is niét vrij

Enig probleem: die vacature is momenteel niét vacant. Lorin Parys - nota bene ook een voormalige politicus - is momenteel aan de slag als CEO bij de Pro League. Bouchez zal dus nog (even) geduld moeten oefenen om die beslissingen ook effectief te nemen.

"Mijn uitspraak betekent niet dat ik morgen kandidaat ben om Lorin op te volgen als CEO van de Pro League", besluit Bouchez. Maar het is wél een functie waarin ik mij zou kunnen ontplooien."