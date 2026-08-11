Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 28 reacties
Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Belgische voetbalfans moeten vanaf dit seizoen opnieuw dieper in de buidel tasten om de Jupiler Pro League te kunnen volgen. Dat zorgt inmiddels ook voor politieke beroering. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (Vooruit) wil actie ondernemen.

Hij heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en de Belgische Mededingingsautoriteit gevraagd om de prijzen van het voetbalaanbod bij Telenet te onderzoeken.

Eind juli werd bekend dat de Jupiler Pro League en rechtenhouder DAZN opnieuw een akkoord bereikten over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Daardoor kunnen onder meer Proximus, Orange en Telenet vanaf dit seizoen opnieuw de volledige competitie aanbieden. Vorig seizoen was het Belgische voetbal enkel via de DAZN-app te bekijken.

Serieuze prijsstijging bij Play Sports

Vooral de prijzen bij Telenet doen nu vragen rijzen. Een abonnement op Play Sports kost 19,99 euro per maand, maar geeft op zichzelf geen toegang tot de Jupiler Pro League. Daarvoor is DAZN Total nodig, dat 24,99 euro per maand kost. Wie beide pakketten wil combineren, betaalt 34,99 euro per maand.

Volgens Beenders is dat een stevige stijging tegenover twee jaar geleden. “Voetbalfans die deze zomer opnieuw Belgisch en Engels voetbal willen kijken via Telenet, betalen daar fors meer voor dan twee jaar geleden”, stelt de minister. Een vergelijkbaar aanbod kost volgens hem vandaag ongeveer 35 euro per maand, terwijl dat twee jaar geleden nog 20 euro was.

Onderzoek gestart naar prijzen

Beenders wil daarom weten of die prijsstijging gerechtvaardigd is. Het BIPT moet onderzoeken of de huidige tarieven en de evolutie ervan verantwoord zijn. Daarnaast wordt de Mededingingsautoriteit gevraagd om na te gaan of de manier waarop Telenet voetbalcontent bundelt met telecomdiensten geen problemen oplevert voor de concurrentie.

Lees ook... Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

“Het kan niet dat mensen die vandaag weinig of geen alternatief hebben, ineens 15 euro per maand meer moeten betalen om dezelfde voetbalcompetities te kunnen bekijken”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Volgens de minister mag de populariteit van voetbal geen reden zijn om consumenten fors meer te laten betalen. Als blijkt dat Telenet zijn sterke positie op de telecommarkt gebruikt om zijn voetbalcontent strategisch in de markt te zetten, kunnen volgens Beenders zowel consumenten als concurrenten daar de dupe van worden.

28 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 2: ontdek hier welke scheidsrechter de match van uw favoriete ploeg fluit

15:00
Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

Dit is ons Team van de Week: Antwerp-aanwinst maakt indruk, net als afgeschreven speler Anderlecht

14:40
Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?"

12:00
5
Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

Twee clubs, twee modellen: zo domineren Club Brugge en Union de JPL

20:40
2
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

10/08
18
Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing

15:30
2
Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

Standard geeft duidelijk signaal met reeks grote beslissingen rond jonge spelers

16:00
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

10/08
15
STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

STVV grijpt stevig in op Stayen na reacties van supporters

14:20
Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

10:00
9
Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL

14:00
1
Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

Atlético Madrid wil naast Fernandez-Pardo ook nog jeugdproduct van Anderlecht

12:30
Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

11:00
35
Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG

13:30
1
Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

Jonathan Lardot analyseert opvallende fases bij Anderlecht, STVV en Standard

21:00
Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

Nicky Hayen wil bij OH Leuven gaan shoppen: bod op sterkhouder verwacht

08:30
Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

Wat nu met Wout Faes? Leicester zit met peperdure Rode Duivel in derde klasse

12:50
2
Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

Jackpot voor KAA Gent: spits vertrekt voor miljoenen euro's

07:00
8
Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

Dit is wat we dit seizoen van Lommel mogen verwachten in de JPL

06:30
Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

Club Brugge kan nog vaste invaller verliezen: interesse van Schotse topclub

09:00
7
De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

De vreemde reden waarom Fedde Leysen Europees niet mag spelen bij Union: voor UEFA is hij geen voetbalbelg

11:30
3
Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

Union-spits Mohammed Fuseini openhartig over brutale beroving: “België veiliger dan Ghana?”

10:30
Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten"

23:00
14
Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

Trump neemt het op voor zwaar onder vuur liggende FIFA-baas: “Verschrikkelijke fout”

09:30
11
Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

Cercle Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

21:30
Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

Nog een Rode Duivel die gaat verhuizen: RB Leipzig duwt door, maar moet maar liefst 50 miljoen ophoesten

08:00
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
2
Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord

22:30
6
Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

Lille plakt dit gigantische prijskaartje op Fernandez-Pardo na bod van Atlético

06:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
2
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
3
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
2
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
11
KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

KVC Westerlo pakt uit en versterkt zich met Tottenham-aanvaller

22:00
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

10/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Al na één speeldag frustratie over scheidsrechters: "Dat reglement is toch lek?" .. .. over Hugo Siquet wil transfer maken: Club Brugge neemt opvallende beslissing .. .. over Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen Meut Meut over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Jasperd Jasperd over Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand? Stigo12 Stigo12 over Twee jaar geleden in de JPL, nu toptransfer van 35 miljoen naar PSG FCB vo altijd FCB vo altijd over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut TIGERMANIA TIGERMANIA over Tuur Dierckx is heel eerlijk over Sporting Hasselt in de CPL Panzer Panzer over Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet” André Coenen André Coenen over Steven Defour is snoeihard voor Standard: "Normaal dat je dan wordt uitgefloten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved