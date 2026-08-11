Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet”

Belgische voetbalfans moeten vanaf dit seizoen opnieuw dieper in de buidel tasten om de Jupiler Pro League te kunnen volgen. Dat zorgt inmiddels ook voor politieke beroering. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders (Vooruit) wil actie ondernemen.

Hij heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en de Belgische Mededingingsautoriteit gevraagd om de prijzen van het voetbalaanbod bij Telenet te onderzoeken.

Eind juli werd bekend dat de Jupiler Pro League en rechtenhouder DAZN opnieuw een akkoord bereikten over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Daardoor kunnen onder meer Proximus, Orange en Telenet vanaf dit seizoen opnieuw de volledige competitie aanbieden. Vorig seizoen was het Belgische voetbal enkel via de DAZN-app te bekijken.

Serieuze prijsstijging bij Play Sports

Vooral de prijzen bij Telenet doen nu vragen rijzen. Een abonnement op Play Sports kost 19,99 euro per maand, maar geeft op zichzelf geen toegang tot de Jupiler Pro League. Daarvoor is DAZN Total nodig, dat 24,99 euro per maand kost. Wie beide pakketten wil combineren, betaalt 34,99 euro per maand.

Volgens Beenders is dat een stevige stijging tegenover twee jaar geleden. “Voetbalfans die deze zomer opnieuw Belgisch en Engels voetbal willen kijken via Telenet, betalen daar fors meer voor dan twee jaar geleden”, stelt de minister. Een vergelijkbaar aanbod kost volgens hem vandaag ongeveer 35 euro per maand, terwijl dat twee jaar geleden nog 20 euro was.

Onderzoek gestart naar prijzen

Beenders wil daarom weten of die prijsstijging gerechtvaardigd is. Het BIPT moet onderzoeken of de huidige tarieven en de evolutie ervan verantwoord zijn. Daarnaast wordt de Mededingingsautoriteit gevraagd om na te gaan of de manier waarop Telenet voetbalcontent bundelt met telecomdiensten geen problemen oplevert voor de concurrentie.



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“Het kan niet dat mensen die vandaag weinig of geen alternatief hebben, ineens 15 euro per maand meer moeten betalen om dezelfde voetbalcompetities te kunnen bekijken”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Volgens de minister mag de populariteit van voetbal geen reden zijn om consumenten fors meer te laten betalen. Als blijkt dat Telenet zijn sterke positie op de telecommarkt gebruikt om zijn voetbalcontent strategisch in de markt te zetten, kunnen volgens Beenders zowel consumenten als concurrenten daar de dupe van worden.