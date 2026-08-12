BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft de deur op een kier gezet voor een aantal spelers, die bij een afdoende bod mogen vertrekken op Jan Breydel. Eentje daarvan is Bjorn Meijer en voor hem is er ondertussen al meteen een gegadigde komen aankloppen. Trekt de Nederlander binnenkort naar Italië? Het ziet er naar uit.

Jesper Fredberg is zijn Belgische bronnen aan het aanspreken om een stevig team op poten te zetten. Hij wil Sampdoria Genoa van de Serie B terug naar de Seria A brengen en de gewezen CEO Sports van RSC Anderlecht mikt daartoe op heel veel versterkingen.

Met Yari Verschaeren hebben ze ondertussen al een gewezen pion van RSC Anderlecht in huis gehaald die in de Serie B opnieuw meer speelminuten kan gaan vergaren en op die manier belangrijk kan gaan worden voor zijn team.

Sampdoria wil na Verschaeren nu ook Meijer in huis halen

Nu zou Sampdoria Genoa ook wel wat zien in Bjorn Meijer. De Nederlandse verdedigende winger van Club Brugge zit al sinds 2022 op Jan Breydel en zou bij een afdoende bod kunnen vertrekken op Jan Breydel. En daar willen de Italianen van profiteren.

Sampdoria zal volgens onze informatie snel een bod neerleggen bij Club Brugge om hem zo los te weken na vier jaar bij blauw-zwart. Hij kwam zelf over voor zes miljoen euro van FC Groningen, maar dat bedrag lijkt Club niet meer voor hem te willen.

Bjorn Meijer ontbreekt op training bij Club Brugge

Meijer kwam intussen 145 keer in actie voor Club, maar werd de voorbije seizoenen afgeremd door blessures en stevige concurrentie op zijn positie - denk maar aan Seys of daarvoor nog De Cuyper. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog drie miljoen euro.

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Maar Club Brugge gaat dus niet moeilijk doen bij een goed bod. Meijer heeft een aflopend contract in de zomer van 2027, dus het is zaak om nu te gaan handelen. De speler zou ondertussen al ontbreken op training bij Club Brugge. Ook Nilsson en Reis mogen vertrekken bij Club Brugge bij een goed bod, maar voor hen is er (nog) niets concreet naar buiten gekomen.

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