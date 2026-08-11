Ineens verwijdert Adriano Bertaccini alle foto's van Anderlecht op zijn Instagram... Wat is er aan de hand?

Adriano Bertaccini kroonde zich zondag opnieuw tot matchwinnaar van Anderlecht. De 25-jarige aanvaller bezorgde paars-wit in de blessuretijd de overwinning tegen La Louvière, maar toch blijft zijn toekomst in het Lotto Park bijzonder onzeker.

Trainer Vitor Bruno liet na de wedstrijd verstaan dat hij de aanvaller graag wil behouden, al lijkt Bertaccini voorlopig niet tot zijn vaste plannen te behoren.

“Ik wil dat hij blijft”, klonk het duidelijk bij Vitor Bruno. Dat statement staat enigszins haaks op de situatie van de voorbije weken. Bertaccini staat namelijk op de lijst van spelers die Anderlecht deze zomer mag verlaten. Niet omdat de club absoluut van hem af wil, maar omdat een vertrek tot de mogelijkheden behoort.

Jokerrol begint te wegen

Voor Bertaccini zelf is de situatie minder evident, klinkt het bij Sudinfo. De aanvaller wil vooral spelen en zal niet zomaar tevreden zijn met een rol op de bank. Dat bleek ook vorige week, toen hij tegen PAOK zelfs niet mocht invallen. Hij weet dat hij moeilijk in de plannen van Vitor Bruno past, zeker omdat de Portugese coach specifieke tactische eisen stelt.

Daar komt nog bij dat Anderlecht de offensieve linie verder wil versterken. De concurrentie voor speelminuten dreigt daardoor alleen maar groter te worden.

Bertaccini heeft intussen wel geprobeerd om zichzelf opnieuw nadrukkelijk in de kijker te spelen. De aanvaller verloor de voorbije weken drie kilogram en blijft zich tijdens zijn invalbeurten volledig geven. Tegen La Louvière kreeg hij uiteindelijk zijn beloning met een belangrijke late treffer.





Opvallend stil op sociale media

Ook naast het veld lijkt Bertaccini momenteel bewust voor discretie te kiezen. De aanvaller verwijderde kort voor de wedstrijd tegen La Louvière vrijwel al zijn berichten op Instagram. Alleen foto's die verband houden met zijn huwelijk bleven staan.

Dat heeft volgens de entourage van de speler te maken met zijn bijgelovige kant, schrijft Sudinfo. Bertaccini gelooft sterk in bepaalde rituelen. Vorig seizoen verspreidde hij bijvoorbeeld wierook op Neerpede, naar eigen zeggen om het slechte lot af te wenden. Dat gebeurde vlak voor de halve finale tegen Antwerp, waarna Anderlecht zich uiteindelijk kwalificeerde voor de bekerfinale.

Donderdag mogelijk belangrijk

De komende dagen kunnen bepalend worden voor zijn toekomst. Als Anderlecht donderdag Europees overwinteren veiligstelt, kan dat de transferplannen van de club beïnvloeden.