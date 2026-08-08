Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

Union is uitstekend begonnen aan de competitie. De Brusselaars kwamen bij Westerlo nochtans vroeg op achterstand, maar herstelden de scheve situatie helemaal. Promise David maakte gelijk, Raul Florucz zorgde na rust voor de voorsprong en invaller Relebohile Mofokeng maakte er kort daarna 1-3 van.

De thuisploeg begon bijzonder gretig aan de wedstrijd. Westerlo had het balbezit en zette Union meteen onder druk. Na vier minuten was er al een eerste keer gevaar. Saito rukte op langs de rechterflank en bracht de bal voor richting Norman Bassette, maar Chambaere was goed gevolgd en plukte de voorzet voor de neus van de spits weg.

Union kwam moeilijk in zijn spel. De Brusselaars hadden de voorbije dagen nochtans indruk gemaakt met winst in de Supercup tegen Club Brugge en een gelijkspel tegen Bodø/Glimt in de Champions League-voorronde, maar in 't Kuipje liep het aanvankelijk bijzonder stroef.

Bassette beloont sterke start

Na dertien minuten kreeg Westerlo loon naar werken. De Kemphanen schakelden razendsnel om en Sakamoto stuurde Bassette goed weg. De aanvaller bleef kalm en werkte de counter beheerst af: 1-0.

Westerlo had op dat moment duidelijk het beste van het spel. Union vond maar moeilijk oplossingen en moest vooral achter de bal aan.

Toch kregen de bezoekers na 22 minuten een eerste grote mogelijkheid. Florucz werd diep gestuurd en kwam alleen voor Jungdal. De doelman van Westerlo bracht redding, al ging de vlag uiteindelijk de lucht in voor buitenspel.





Union slaat onverwacht terug

Net wanneer Westerlo de wedstrijd volledig onder controle leek te hebben, viel de gelijkmaker. In de 28e minuut werd Promise David perfect diep gestuurd. Achterin bij Westerlo lag er plots enorm veel ruimte en de Canadese spits bleef oog in oog met Jungdal ijzig kalm. Hij schoof de bal netjes naast de doelman: 1-1.

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De wedstrijd werd daarna grimmiger. Er vielen verschillende gele kaarten en de duels werden steviger. Westerlo herstelde zich wel goed van de gelijkmaker. Bassette bleef de gevaarlijkste man bij de thuisploeg en kreeg nog een goede mogelijkheid, maar zijn poging ging naast.

Ook Cisse Sandra liet zich opmerken. De aanvallende middenvelder werd in de zestien onderuitgehaald, maar de scheidsrechter zag er geen strafschop in.

Union komt op slag van rust bijna op voorsprong

Union groeide langzaam in de wedstrijd en kreeg vlak voor de rust zelfs kansen om de wedstrijd helemaal om te draaien. Mac Allister kreeg een goede mogelijkheid na een voorzet, maar zijn afwerking was niet overtuigend genoeg.

In de extra tijd leek Promise David opnieuw te scoren. De spits werkte een aanval af en deed de netten opnieuw trillen, maar de vlag ging terecht de lucht in voor buitenspel. Westerlo ontsnapte en beide ploegen gingen met 1-1 naar de kleedkamers.

Union komt veel sterker uit de kleedkamer

Na de pauze was het Union dat meteen de bovenhand nam. De Brusselaars zetten Westerlo onder druk en gingen nadrukkelijk op zoek naar een tweede doelpunt.

Promise David was al snel opnieuw gevaarlijk. Na een snelle tegenaanval kreeg hij de bal goed teruggelegd, maar zijn poging ging over het doel. Westerlo probeerde meteen te reageren. Sakamoto haalde uit vanop afstand, maar zijn poging werd afgeblokt. De bezoekers bleven echter aandringen en werden in de 57e minuut beloond.

Florucz zet Union op voorsprong

Raul Florucz kreeg de bal op afstand en besloot zijn kans te wagen. Zijn schot week nog licht af, maar daardoor was Jungdal kansloos. De bal verdween tegen de netten en Union stond plots 1-2 voor.

Westerlo moest nu reageren en kreeg kort daarna een uitstekende mogelijkheid. Saito ging er opnieuw razendsnel vandoor op de rechterflank en bracht de bal voor richting Bassette. De spits raakte de bal echter verkeerd met het hoofd en zag zijn poging naast gaan. De gelijkmaker bleef uit.

Mofokeng maakt er meteen 1-3 van

David Hubert greep vervolgens in en bracht met Promise David en Raul Florucz twee spelers naar de kant. Fuseini en Relebohile Mofokeng kwamen in de ploeg. Die laatste had amper vijf minuten nodig om zijn stempel te drukken.

Mofokeng kreeg de bal voor de voeten en haalde uit. Zijn poging verdween in doel en zo stond het plots 1-3. De invaller kon zich nauwelijks beter wensen: amper enkele minuten op het veld en meteen raak.

Voor Westerlo was het een zware klap. De Kemphanen waren goed begonnen, maar zagen de wedstrijd na rust volledig kantelen.

Union maakt er een afstraffing van

Westerlo probeerde na de 1-3 nog iets terug te doen en kende een betere periode. De Kemphanen kwamen opnieuw wat meer aan de bal en probeerden de Brusselse defensie onder druk te zetten. Maar Union toonde zich bijzonder efficiënt.

In de 81e minuut viel de 1-4. De ingevallen Guilherme kreeg de bal voor de voeten en werkte beheerst af. Westerlo zag zo alle hoop op een comeback verdwijnen.

De Brusselaars waren daarmee nog niet klaar. In de absolute slotfase werd de afstraffing helemaal compleet. De eveneens ingevallen Darius Olaru pikte zijn doelpunt mee en zette de 1-5 op het bord.

Zo eindigde een wedstrijd waarin Westerlo nochtans uitstekend was begonnen uiteindelijk in een zware 1-5-nederlaag voor de Kemphanen. Union begint de competitie zo met een bijzonder duidelijke overwinning en tankt bovendien vertrouwen met het oog op de terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in de derde voorronde van de Champions League. Westerlo blijft dan weer achter met een bijzonder zuur gevoel: de sterke start leverde uiteindelijk helemaal niets op.